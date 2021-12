Stres a úzkost: Poradíme vám, jak se snadno zbavit nepříjemných pocitů

Připravili jsme si pro vás několik tipů, jak se zbavit stresu a úzkosti. Zvládne to každý!

Cvičení

Fyzická aktivita je zkrátka, ať už se nám to líbí nebo ne, jednou z nejúčinnějších zbraní proti stresu a úzkosti. Nejlepšího účinku nedosáhnete, pokud budete cvičit co nejintenzivněji a co nejdéle, ale spíše pokud budete cvičit s mírou a pravidelně.

Důvodů je hned několik:

Stresové hormony: Nejen, že se nám při cvičení do těla vyplavují enforfiny, tedy "přírodní léky na bolest," ale také nám pomáhá snížit hladiny kortizolu, který je stresovým hormonem.

Nejen, že se nám při cvičení do těla vyplavují enforfiny, tedy "přírodní léky na bolest," ale také nám pomáhá snížit hladiny kortizolu, který je stresovým hormonem. Sebevědomí : Zvýšené sebevědomí, které s největší pravděpodobností díky pravidelnému cvičení získáte, vám může pomoci se cítit celkově o něco lépe.

Spánek: Cvičení je také úzce spojeno s kvalitním spánkem. Kvůli stresu a úzkosti totiž také můžeme mít problémy usnout. Dokonce i s tím nám může pomoci fyzická aktivita.

Cvičení nemusí být něco, do čeho se budete každý den nutit. Zkuste najít takový typ pohybu, který vás bude bavit. Můžete jít na procházku, přihlásit se na hodiny tance nebo jógy.

Zapalte si svíčku

Svíčky jsou sice už v boji proti stresu takové klišé, to ale neznamená, že nefungují! Právě naopak. Svíčkou provoněný pokoj může s vaším duševním zdravím udělat divy. Je také důležité, jakou vůni si vyberete. Jako antistresové vůně fungují nejlépe:

levandule

růže

vertiver

bergamot

ylang ylang

pomeranč

pelargónie

heřmánek

neroli

kadidlo

santalové dřevo

Snižte příjem kofeinu

Povzbující kofein se nenachází pouze v kávě, ale i v některých čajích, čokoládě a energetických nápojích. V malých dávkách není pro většinu lidí nijak škodlivý, ale ve větším množství může způsobovat stres a úzkost.

Ideální příjem kofeinu je individuální, záleží zkrátka na konkrétním člověku. Všeobecně platí, že pokud se po konzumaci kofeinu necítíte nejlépe, měli byste konzumované množství kofeinu snížit.

Některé studie dokazují, že káva může být i zdraví prospěšná, ale nic by se zkrátka nemělo přehánět. Všeho moc škodí.

Černé na bílém

Skvělý způsob, jak se zbavit nepříjemných pocitů, je také psaní. Pokud nemáte zrovna spisovatelské nadání, nezoufejte. Tento tip je opravdu pro každého.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak se pomocí pera a papíru zbavit nepříjemných psychických stavů, je sepsání si několika věcí, za které jste vděční, může to být zdraví, rodina, domácí mazlíček nebo třeba i jen slunečné počasí.

Uvědomění si toho, za co jsme v životě vděční, nám pomáhá soustředit se na to pozitivní v našem životě, a tak i snižovat hladinu stresu.

Žvýkačka

Ač to někoho může překvapit, spolehlivým zabijákem stresu je i obyčejná žvýkačka. Tento způsob úlevy od úzkosti a dalších nepříjemných pocitů je jedním z nejrychlejších.

Studie dokazují, že lidé, kteří žvýkají žvýkačku, jsou na tom zkrátka duševně lépe než ti, kteří to nedělají.

Žvýkání způsobuje mozkové vlny podobné těm, které se objevují u lidí, kteří stresem a úzkostí netrpí. To je ale jen jeden z možných důvodů, dalším může být např. i to, že žvýkání podporuje přívod krve do mozku.

Naučte se říkat NE

Nenechte se zbytečně tlačit do věcí, které negativně ovlivňují vaši duševní pohodu. Naučte se říkat ne.

Tento tip je zejména pro lidi, kteří si toho na sebe berou více, než zvládnou, a zbytečně se pak cítí zahlceni. Před tím, než na něco kývnete, se dobře zamyslete nad tím, jestli na to máte prostor, jestli to zvládnete a dokonce i jestli se vám chce, nebo ne.

