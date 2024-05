10 chyb v kultovních filmech a perlička navíc. Co jste zobali u střihu?

Uprostřed chvály na snímek Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu si jeden slavný divák s orlíma očima všiml do očí bijící historické nepřesnosti v tomto trháku. Ke konci filmu, kdy se Rick Dalton v podání Leonarda DiCapria vrací do Hollywoodu, letí Boeingem 747. Byl to však vášnivý pilot John Travolta, kdo řekl, že to není možné, protože film se odehrává v roce 1969 a tento stroj byl do provozu uveden až v roce 1970. Co další slavné filmy? Pokud jde o chyby, jsou na tom podobně!