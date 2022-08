J. K. Rowling: Jak autorka Harryho Pottera utrácí své obrovské bohatství

Její slavné dílo Harry Potter se těšilo obrovskému úspěchu jak v kinech, tak i v původní psané formě, a to zejména v 90. letech a na přelomu tisíciletí. Spisovatelka začala tento fascinující příběh sepisovat v roce 1990, když čekala na zpožděný vlakový spoj z anglického Manchesteru do Londýna.

Její příběh je dokonalým příkladem toho, proč se vyplatí se nevzdávat. Rowling totiž byla se svým dílem odmítnuta v celkem 12 nakladatelstvích, naděje v ni a její spisovatelské schopnosti vložilo až 13. nakladatelství, které oslovila. V roce 1997 Harryho Pottera přijalo nakladatelství Bloomsbury publishing a původně bylo vytisknuto pouze 500 kusů této fikce. Nakonec se jich ale prodalo přes 500 milionů.

Joanne Rowling se díky této sérii knih stala jednou z mála žen, které svépomocí dokázaly vydělat tak obrovské bohatství. Příběh Harryho Pottera se totiž nestal senzací pouze mezi milovníky knih, ale uchytil se také v kinech, tematických parcích, v divadle a na celé řadě dalších míst.

Předtím, než se J. K. Rowling stala slavnou spisovatelkou, byla matkou samoživitelkou závislou na státní podpoře. Se svým obrovským bohatstvím tedy nakládá velmi obezřetně, aby neskončila ve stejné situaci.

Velkou část toho, co vydělala, investovala do nemovitostí v Anglii a Skotsku. Sama bydlí v obrovském sídle ve skotském Eginburgu. Pro své děti si údajně nechala na zahradě vystavět domky na stromech, které tematicky připomínají její knižní fikci.

Ve Skotsku jí patří také sídlo se sedmi ložnicemi a bazénem v Perthshire. Ze sentimentálních důvodů zakoupila také skromný dům, ve kterém vyrostla, nacházející se v anglickém Gloucestershire.

Mezi její luxusní nákupy patří mimo jiné i jachta, která patřila Johnymu Deppovi. Ačkoliv už by mohla po úspěchu Harryho Pottera do konce života nic nedělat, v psaní pokračuje. Vydala nový román s názvem The Casual Vacancy (Volné místo) a další knižní série pod pseudonymem Cormoran Strike.

Zdroj: Express

