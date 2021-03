Seriálový Rapl. Bývalý bodyguard Hynek Čermák se těší na stáří s kočkou v klíně a dýmkou v ústech

O tom, že jeho drsný vzhled není jenom dobře nacvičená póza, hovoří i jeho minulost. V devadesátých letech se totiž neživil jenom herectvím, ale jako ochranka a vyhazovač.

„Považoval jsem to za svou budoucnost, dělal jsem vyhazovače i osobního strážce. Je to psychologická práce, málokdy jsem musel někoho bít,“ vracel se ke svému původnímu povolání Hynek Čermák v rozhovoru pro Český rozhlas. Své zkušenosti z reálného života prodal hned v několika rolích. Na co se však tento herecký drsňák těší nejvíce?

Bezpečnostní agentura

Hynek Čermák v devadesátých letech založil s podnikatelem a bývalým politikem Vítem Bártou bezpečnostní agenturu ABL. „Byla to divoká devadesátá léta, na začátku nás bylo jenom pět a jedním z těch, kterého jsme chránili, byl i herec a moderátor Jan Rosák,” tvrdil populární herec Hynek Čermák.

K herectví se však dostal také na začátku devadesátých let. V roce 1995 absolvoval činohru na pražské DAMU, ale ve filmu se objevil už v roce 1993. Přirozeně je režiséry obsazován do rolí drsných chlapů, ale na prknech divadla zvládá také charakterní role v klasických představeních. V současnosti je člen souboru prestižního divadelního souboru Dejvického divadla.

Televizní Rapl

V současnosti se na televizní obrazovky České televize vrací populární seriál Rapl, kde Hynek Čermák ztvárnil detektiva Kuneše. Jedním z posledních velkých filmových projektů byla role Vandama ve filmu Národní třída. On sám je držitel Českého lva za vedlejší roli ve snímku Nevinnost Jana Hřebejka.

Své fanoušky baví také na Instagramu, kde připomíná své populární role, ale také odhaluje detaily ze svého osobního života. Žertovně se vyznává u jedné z fotografií: „Je jaro! A já se těším na stáří!” S kočkou v klíně, bekovkou na hlavě a dýmkou v ústech k tomu rozhodně nemá daleko. Než přijde opravdové stáří, bezesporu ztvární ještě několik zajímavých rolí drsňáků, ale třeba také charakterních rolí.

