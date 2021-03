Hvězda Zločinů Velké Prahy. Herec Denis Šafařík ještě nedávno uklízel hotelové pokoje

„Je jeden z nejtalentovanějších herců mladé generace, hrál přesně to, co mu předepisoval scénář. Denis splnil úkol na 100 procent a jsem rád, že jsem ho objevil, a věštím mu velkou budoucnost,“ řekl o Denisu Šafaříkovi režisér Zdeněk Zelenka po deník Aha v roce 2018. Postupně se jeho slova naplňují. Byla to jedna z prvních rolí, kterou zaujal nejenom filmové tvůrce, ale také diváky u televizních obrazovek. Řeč je o pohádce Kouzelník Žito. Mladý Denis Šafařík už stihl další projekty, ve kterých zaujal natolik, že ho nelze přehlédnout. Nechybělo mnoho a vše mohlo být úplně jinak.

Franz Kafka

Seriál České televize Zločiny Velké Prahy už několik týdnů úspěšně ukazuje kriminální případy z doby první republiky. Kromě prověřených herců jako Jaroslav Plesl či Jiří Langmajer se však po jejich boku objevuje benjamínek Denis Šafařík v roli mladého policisty Martina Nováčka.

S humorem tento mladý talentovaný herec odpovídá na otázku, jak se na roli připravoval. „Myslím, že pečlivě. Nejdéle trvala příprava knírku, který rostl dva měsíce,” uvedl Šafařík pro Českou televizi. Kromě toté oblíbené a lehce roztomilé role zaujal i v perfektním dokumentu stejné televize o španělské chřipce. Jeho pohublá rachitická postava a tvář zapadla do role Franze Kafky, jehož příběh provádí událostmi velké pandemie na počátku 20. století.

Uklízečka pokojů

Denis Šafařík letos oslavil 27 let, ale herectví pro něj není novinkou. Věnovat se mu chtěl už od dětství. Nejprve se však zaměřoval na klasický tanec a balet, který musel opustit vzhledem ke zdravotním problémům s kyčlemi.

Už v 19 letech se rozhodl na rok odejít na zkušenou studovat herectví do USA. Po návratu dokončil maturitu a rozhodl se svůj talent uplatnit v Německu, kde se dva roky živil jako uklízeč pokojů v hotelovém resortu. Zkušenosti z dobrodružných výletů uplatnil v následném studiu na DAMU.

„Natáčení mě zastihlo v posledním ročníku, a tak jsem musel studium přerušit do chvíle, než jsme seriál dotočili. Už jsem však absolvoval,” vysvětluje Denis Šafařík příjemné komplikace při natáčení projektu Zločiny Velké Prahy.

O tom, že se jedná o novou vycházející hereckou hvězdu, je evidentní. Nebýt současné pandemie, o jeho talentu bychom se přesvědčili i jako diváci nějakého divadelního představení. V současnosti se tak můžeme jeho roztomilým vzhledem bavit při sledování populárního seriálu na České televizi.

