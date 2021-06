Simona Krainová: Kvůli tornádu to schytala. Myslela to dobře, ale životní styl musí změnit i ona sama

Jedna z nejžádanější krásek Česka Simona Krainová nepatří k těm, co by snad účelově šperkovali své statusy, aby před sleujícími vypadali lépe, chytřeji nebo snad vznešeněji. Má to spíše naopak a taková byla vždy - nikdy neoplývala snahou se někomu zalíbit, zavděčit nebo se ve světě showbizu pohybovat nadměrně diplomaticky. Jak se říká, je to holka, co na srdci - to na jazyku, a proto má ve svém životě buďto přátele na život a na smrt, anebo je dost i těch, co jí nemohou přijít na jméno.

Přesto je inspirací pro mnoho žen kvůli své lásce k běhání, kterou našla teprve před pár lety. Na instagramu ji sleduje téměř půl milionu lidí a určitě ne všichni proto, že by obdivovali její životní styl. Simona Krainová vzbuzuje kontroverze, ať už svým milovaným psíčkem Angelou, dvěma roztomilými syny, kdy se jí plno komentářů snaží vnutit své rady do života, anebo občasně rozohněnými komentáři určitých událostí.

Kolik facek ještě musíme dostat?

K emočně laděnému statusu došlo samozřejmě i v případě ničivé bouře nad jižní Moravou, která zpustošila oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Jako jedna z prvních celebrit vydala na sociální síti prohlášení, které nebylo jen o tom, že je v srdci s postiženými a vyzývá svět k pomoci. Simona se zamyslela nad tím, jak je vůbec možné, že taková živelná katastrofa, typická pro oblasti v USA, mohla vzniknout v její rodné zemi a způsobit smrt lidí i tak obrovské škody. Modelka na svůj instagram napsala: „Podle meteorologa Michala Žáka jde o bezprecedentní událost,tornádo mohlo mít stupeň 3 až 4..Tak velká tornáda jsou podle něj v Evropě zcela neobvyklá..kdy už nám konečně dojde,co se na naši planetě děje?!kolik takových děsivých katastrof musí ještě přijít,kolik facek ještě musíme dostat abychom to začali brát vážně?!!!je to děsivé..Nedokážu si ani ve snu představit,co právě cítí lidé zasaženi takovou hrůzou na jižní Moravě..přisli o vše..prosim všechny pomozte... Kdo může,pomůže!“ Status, jehož podtext je samozřejmě k nutnému zamyšlení pro nás všechny a bude i zajímavým tématem příštích dnů při debatách s odborníky na klima a počasí.

Sama není příliš "eco"

Jenomže Simona Krainová zrovna nepatří k příkladným eco-bytostem, co jezdí na kole, nepoužívají kosmetiku, oblékají pouze udržitelné oděvy, stravují se maximálně vegansky a nenakupují zbytečnosti. Slavná modelka žije svůj život na úrovni, kterou může sobě i své rodině dopřát, našla si k tomu také manžela Josefa, který s ní drží (nejen) v tomto ohledu partu. Společně rádi cestují, oblékají drahé značky, užívají si možnosti svého dobrého finančního zázemí a určitě primárně u každého nákupu nepřemýšlejí nad udržitelností, potažmo o ekologické zátěži pro planetu. To vše pomíjejí obzvlášť, když několikrát ročně létají do dálných destinací na dovolenou.

Simono, začni u sebe!

A právě toto vše se vrátilo Simoně Krainové v reakci na její, primárně dobře míněný status, jako bumerang. „Ano, správně, Každý by měl začít u sebe. Letadla a uhlikova stopa, auta, chov dobytka, spotřeba energií, nakupování konzumnich věci. Co muže každý z nás na svém životě změnit, ať se má planeta lépe…????“ napsala jedna z dam k Simonině příspěvku, a také další komentující ze Slovenska vidí Krainové časté létání po světě jako její největší prohřešek: „Obmedziť lietanie,lietadlá veľmi ničia našu planétu.“

Našli se ale samozřejmě i ti, co nedají na oblíbenou influencerku dopustit a postavili se na její obranu. „Koukam ze Simca funguje jak cerveny hadr na koride. Je mi lito lidi kteri si svou zlobu a sve selhani kompezuje komentovanim lidi kteri umi zit...“ napsal jeden sledující a také došlo i na zprávy děkovné: „Simonko jsem z Břeclavi, dnes jsme darovali hasičům a záchranářům 55 obědů a ještě si i další zákazníci u nás objednali jídla a rozvezly do zasažených vesnic, přesně jak říkáte, kolik facek musíme ještě dostat??? děkujeme, že sdílíte kontakty na charitativní účty!“ A právě i její včasná ranní intervence přinesla nezanedbatelný příspěvek do celkové částky několika set milionů korun, které na různé účty zaslali během prvního dne od úderu tornáda drobní dárci. A za to těch pár jízlivých slov Simona Krainová určitě snese.

