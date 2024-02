Archeologové našli pod pyramidou Mayů tajemnou masku. Spadla jim brada, bylo to podivné

Králova hrobka byla postavena zhruba před 1700 lety a obsahovala celou řadu ostatků obětí bohům včetně vzácných mušlí a lidských stehenních kostí s vytesanými slovy, a samozřejmě i působivé mozaikové nefritové masky.

Mezi hieroglyfy vytesanými do kostí vynikalo jméno „Itzam Kokaj Bahlam“, což by mohlo být jméno neznámého krále, o kterém se předpokládá, že vládl Chochkitamu kolem roku 350 n. l. Zajímavé je, že na jedné z kostí je také vyobrazení postavy, potenciálně vládce, držícího hlavu mayského božstva, která vypadá jako zmíněná maska.

Měli velké štěstí

Je možné předpokládat, že další hieroglyfy na artefaktech identifikují králova otce a dědečka, což by bylo stejné jako v jiných mayských státech, například Tikalu a Teotihuacánu.

„Objev, jako je tento, je trochu jako výhra v loterii,“ uvedl v prohlášení Francisco Estrada-Belli, hlavní archeolog, který hrobku objevil v roce 2022. Od svého objevu on a kolegové pracují na uchování, skenování, fotografování a interpretaci nálezů. „Otevírá to okno do temné doby, o které máme velmi málo informací.“

Skutečnost, že Estrada-Belli a jeho tým dokázali najít tyto úžasné artefakty, je docela štěstí, protože se zdálo, že hrobka byla v minulosti vyrabována. Vypadá to však, že vykradači hrobů buď odvedli špatnou práci, nebo ji nebyli schopni dokončit, protože samotná hrobka byla jen asi dva metry od místa, kde přestali kopat.

Vykradači hrobek paradoxně pomohli

Pro výzkumníky, kteří zkoumají mayskou kulturu, bylo právě rabování velkým problémem. Podrobné informace o klasickém mayském období (250–900 n. l.) zůstávají v mnoha případech skryty, protože v průběhu staletí bylo uloupeno velmi mnoho historických artefaktů. Díky tomu je objev v Chochkitamu mimořádný.

Samotná hrobka přečkala jen s malým poškozením (kromě zříceného kamenného stropu). „Bylo to úžasné, nic takového jsme nečekali,“ usmíval se Estrada-Belli. Paradoxní bylo, že nebýt lupičů, objev by se možná nikdy nepodařil. Tým totiž narazil na tunely vykradačů hrobek a ty je k nálezu dovedly.

Důkaz propojení měst

Hrobka také obsahovala šestnáct vzácných mušlí spondylus, které byly používány jako šperky a platidlo starověké elity nebo byly využívány při náboženských obřadech. Tyto předměty spolu s informacemi vyrytými do lidských kostí posilují předpokládané spojení mezi Chochkitamem, současným Tikalem a centrálním mexickým místem Teotihuacánem.

Objev přichází 100 let poté, co naleziště Chochkitam poprvé prozkoumal Frans Blom, tehdejší ředitel Tulanovy univerzity. Podle Estrada-Belliho bude dalším krokem provedení analýzy DNA na kostech získaných z místa a možná nalezení dalšího obsahu skrytého v opuštěné pyramidě, kde ležela hrobka.

Zdroje: iflscience.com, nationalgeographic.com, cambridge.org

