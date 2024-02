Odstranila FBI Martina Luthera Kinga? Vyzvali ho k sebevraždě, roli v tom hráli komunisté

Hrozba komunismu byla obrovská, zvrácené ideologie se svět bál. Co s tím, jak proti tomu bojovat? Tím spíš když vám po ulici „pobíhá“ Martin Luther King a vy netušíte, na čí straně stojí. Co když chce rozpoutat komunistickou revoluci? V takovém případě by přece mohlo být lepší se ho zbavit. Americká vláda nikdy neměla problém s odstraněním osob, které se pro USA jevily jako nepřátelské.