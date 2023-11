Teror páchaný na indiánech dostává tvář. Vraždy Osedžů inspirovaly film s DiCapriem

Film Killers of the Flower Moon (Zabijáci rozkvetlého měsíce) měl před pár týdny premiéru na festivalu v Cannes. Režisér Martin Scorsese snímek natočil podle knihy novináře Davida Granna a vychází z reálných událostí, které se odehrály v Oklahomě na počátku 20. let minulého století. Příběh vypráví o sérii vražd na území indiánského kmene Osedžů, které bylo bohaté na ropu. Popisuje také vyšetřování FBI, které nebylo vždy úplně dokonalé.

Ve filmu hrají v hlavních rolích Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Janae Collins, Lily Gladstone a Jesse Plemons. Kritiky jsou velmi pozitivní. „Jde o významné dílo. Vypráví část americké historie, kterou téměř zavál čas,“ řekla Insideru Collins. „Příběh ukazuje, jak rasismus a všeobecná lhostejnost k životům domorodců umožnily genocidní zábor půdy a jak následné spiknutí zabránilo tomu, aby se tyto hrůzy staly legitimní součástí naší historie.“

Stovky milionů dolarů pro indiány

Osedžové jsou kmen z Velkých plání. Jejich předci osídlili údolí řek Ohio a Mississippi kolem roku 700 př. n. l. V 19. století byli Osedžové kvůli smlouvám s vládou Spojených států nuceni opustit Kansas a přesunout se do dnešní Oklahomy. Kmen žil v drsných podmínkách, neměli potraviny, peníze, oblečení, ani lékařský materiál. Osud národa se změnil v roce 1894, kdy byla na jejich území objevena ropa.

Zákon o přidělování z roku 1906 zajistil Osedžům právo na nerostné suroviny. Kmen pronajal půdu prospektorům, čímž vydělal jmění. „Jen v roce 1923 kmen utržil více než 30 milionů dolarů, což je dnes ekvivalent více než 400 milionů dolarů,“ napsal ve svém díle novinář David Grann. „Osedžové byli považováni za nejbohatší lidi v přepočtu na obyvatele na světě.“

Záhadná smrt mnoha lidí

Nevídaná prosperita a bohatství samozřejmě přitahovaly lidi, kteří se snažili na kmeni profitovat. Během dvacátých let minulého století dědici „indiánské“ ropy záhadně zemřeli. Grannova kniha „Killers of the Flower Moon“ sleduje příběh Mollie Burkhart, členky kmene a jedné ze čtyř sester, které na těžbě zbohatly. Všechny si vzaly bílé muže. Molliiny sestry a členové rodiny začali záhadně umírat.

Jedna sestra zemřela na „zvláštní nemoc“, jak to pojmenovali lékaři, zatímco druhé se stal osudným podezřelý požár. Další sestra byla nalezena mrtvá v rokli s kulkou v hlavě. Jiný příslušník Osedžů, Charles Whitehorn, byl taktéž „provrtán“ kulkami malé ráže. „Dva případy vražd jsou odhaleny téměř ve stejnou dobu,“ hlásal titulek novin. Období bylo nazváno „Teror na území Osedžů“. V následujících měsících bylo zabito více než dvacet lidí – včetně bílých vyšetřovatelů, kteří se zabývali zločiny. To vše mezi lety 1920 a 1924.

Tajné vyšetřování FBI

Kmenová rada podezírala z vražd Williama Halea, mocného bílého muže. Jeho synovec Ernest Burkhart se oženil s Mollie Kyle, jejíž sestry, matka a sestřenice zemřely. Ona a Ernest se tím pádem stali dědici ropných práv. Radě se však nepodařilo získat svědectví od obyvatel města, z nichž mnohé Hale podplatil, případně jim vyhrožoval zabitím.

Vyšetřování vražd dostal na starost Federální úřad pro vyšetřování, který byl vytvořen jen o několik let dříve – v roce 1908. Agent FBI Tom White vedl tajné vyšetřování a poté, co si získal důvěru obyvatel města, zjistil, jak Hale skutky spáchal. „Nakonec se Hale stal milionářem, který dominoval místní politice a zdánlivě nemohl být potrestán za žádný z mnoha zločinů,“ napsal White v roce 1932 ve zprávě řediteli FBI J. Edgaru Hooverovi.

Dalšímu teroru zabránil zákon

V lednu 1926 vzali agenti FBI Halea, Burkharta a Johna Ramseyho, místního kovboje najatého Halem, do vazby. Tři muži byli usvědčeni a odsouzeni na doživotí v roce 1929, ale nakonec byli podmínečně propuštěni i přes protesty Osedžů. Burkhart obdržel plnou milost od guvernéra Oklahomy v roce 1965, což mnoho lidí šokovalo. Takový závěr si nepředstavovali ani v nejhorších snech.

Aby se zabránilo dalšímu teroru, po roce 1925 federální zákon zakázal zdědit práva členů kmene, každému, kdo vlastní méně než „polovinu krve“ Osedžů. Vůdci kmene i domorodí herci o filmu „Killers of the Flower Moon“ mluvili pozitivně. Podle všech je důležité tuto část historie vyprávět. Zkrátka proto, aby se nikdy nezapomnělo.

Zdroje: redakce, insider.com, killersoftheflowermoonmovie.com

