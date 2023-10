Brzy vypukne světová válka: Vypočítal to známý počítačový génius, vše podepřel daty

V blízké budoucnosti vypukne velká válka. V článku publikovaném na webu Science Advances to tvrdí Aaron Clauset, odborný asistent a počítačový vědec na University of Colorado. Opírá se o historii válčení a pomocí rozsáhlého souboru dat nabízí svůj názor na to, zda se nacházíme uprostřed nové éry míru, nebo se nezadržitelně blížíme ke krvavému konfliktu. Jeho rozsáhlá analýza se zabývá obdobím od roku 1823 do roku 2003 a zkoumá 95 válek.

Můžeme se snadno zničit

Druhá světová válka skončila a s ní i poslední globální hartusení zbraněmi. Uplynulo víc než sedmdesát let a lidstvo možná samo sebe přesvědčilo, že je vyspělou rasou, která má válčení dost. Tedy, jen teoreticky. Reálně je tomu jinak, o čemž svědčí boje na Ukrajině nebo v Pásmu Gazy. Víme sice o tom, že se poměrně snadno můžeme zničit a s tím i většinu života na Zemi. To ale evidentně nestačí.

Clauseta však zajímalo, zda dojem, že žijeme v době míru, není založen na příliš málo informacích. Aby to zjistil, použil data z Correlates of War Project, databáze, která obsahuje obrovské množství informací o válkách za posledních několik set let.

Po míru další velké války

Počítačový génius použil data k měření statistických fluktuací v průběhu času a hledal trendy. Postavil také několik počítačových modelů pro přehrávání válek z minulosti a časových období, která po takových válkách následovala. Hledal dobu, kdy se lidé po dlouhých konfliktech vyhýbali velkým ozbrojeným konfliktům delší čas. A snažil se přijít na to, zda po takových mírových úsecích nastaly další velké války.

Bohužel zjistil, že to tak je – k takovým válkám docházelo dost často. To naznačuje, že současná doba míru není nijak zvláštní. Proto Clauset naznačuje, že v naší minulosti ani současnosti není nic, co by nám dávalo právo věřit, že se v blízké době vyhneme dalšímu významnému střetu. Aby se dal „mírový jev“ považovat za statisticky významný, museli bychom podle odborníka zůstat bez válek dalších alespoň sto let.

Zdroje: redakce, colorado.edu, Science Advance, link.springer.com, correlatesofwar.org

