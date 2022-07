Dívka se nastěhovala do nového bytu: Čekalo ji překvapení v podobě neohlášeného spolubydlícího

Sophia (19) se nadávno přestěhovala, její nový domov ale není takový, jaký si ho představovala. Zjistila, že má spolubydlícího, o kterého rozhodně nestála.

Každý den ji totiž někdo navštěvuje u okna, dokonce i přesně na čas. Vždy kolem páté odpoledne údajně slyší zaťukání na okno. Jednoho dne Sophia své pravidelné nepříjemné překvapení za oknem zdokumentovala a video sdlílela na svém profilu na sociální síti.

Za sklem na okenní římse bylo možné vidět motivovaně vyhlížejícího racka, který vypadal, že novou nájemnici nejprve prověří, protože tady je to jeho.

Předchozí obyvatelé bytu nejspíš ptáka u okna pravidelně krmili a ten se nyní dožaduje stejného servisu i po nové majitelce. Komentáře pod videem se zaplnily prosbami, aby studentka "ubohého ptáka" nakrmila. Sphia ale měla zcela jiné plány.

V jednom z příspěvků Sophia tvrdí, že racka krmit neplánuje a doufá, že ho jeho pravidelné výlety přestanou bavit. Dívka si totiž uvědomila, že jakmile by ho jednou nakrmila, tak už by se ho nejspíše nikdy nezbavila.

Později ale informovala své sledující o tom, že situace zatím nevypadá nadějně, racek se totiž nevzdával. Každý den pravidelně kolem páté hodiny přilétal k oknu a upřeně zíral na mladou studentku.

V dalším příspěvku se Sophia přiznala, že se dlouho snažila zbavit se nutkání racka nakrmit, to jí ale nakonec přemohlo. Údajně racka pojmenovala Greg a stali se nerozlučnou dvojicí, tedy alespoň do té doby, než se do bytu nastěhuje nový nájemník. Neplánovaný spolubydlící se tak osvědčil a jsou z nich kamarádi.

Zdroj: TikTok/@sophoeia

