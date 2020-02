Hotel, který budí vášně. Architektura v majetku státu strádá, protože se o ni neumí starat

Jedná se o architektonický styl, který má v České republice aktuálně obrovské množství zastánců, ale stejně tak není zanedbatelný počet lidí, kterým se nelíbí či je jim architektura obecně lhostejná. Svůj konec už v minulých letech zažil monumentální hotel Praha na Haunspaulce a soustava domů Transgas na Vinohradech.

Do stejného architektonického slohu spadá také hotel Thermal v Karlových Varech, který je v posledních letech nejvíce spojen s mezinárodním filmovým festivalem. Jeho kinosál, útroby a zdobené detaily znají hollywoodské hvězdy a pokoje ve vysoké budově jsou tou nejvyhledávanější adresou, pokud nepočítáme honosnější hotely, jako je např. Pupp.

Dlouho zanedbávaná stavba právě prochází rekonstrukcí a stát ji dle soudu Jana Kordovského (vnuk manželů Machoninových) nevykonává správně. To však není jediné pochybení, kterého můžeme být svědky.

Neúcta k autorům

Ve vyspělých zemích západního světa je samozřejmostí vážit si architektů a jejich odkazu. Když se stát pustil do dlouho plánované rekonstrukce, očekávalo by se, že si k ruce přizve také Věru Machoninovou. Neexistuje totiž povolanější osoba, která by znala celý projekt lépe než samotná autorka.

Hotel Thermal byl od počátku projektován jako komplexní dílo, kdy do sebe zapadá celek i detail v jedné symbióze. Manželé Machoninovi totiž celou stavbu koncipovali včetně vybavení od kožených křesel v kavárně po akustickou stěnu v kinosále.

Současná rekonstrukce právě tento fakt dle vizualizací zcela přehlíží a nelze ani očekávat, že zmiňovaná kožená křesla projdou restaurováním. Tím se nejenom šlape po autorském odkazu architektů, ale je to zároveň zpráva o absolutní lhostejnosti k hodnotám, na nichž celá stavba stojí.

Hotel Thermal je v současnosti v majetku ministerstva financí a přímou kontrolu nad náročnou a nákladnou rekonstrukcí má Alena Schillerová. Ta si musela vyslechnout postoj rodiny architektů, kterou aktuálně reprezentuje vnuk Jan Kordovský, v přímém přenosu České televize.

Mediální exploze

Na první pohled to byla běžná reportáž na hraně socialistických týdeníků. Reportérka popisuje fakt, že hotel Thermal prochází rekonstrukcí a ilustrační záběry ukazovaly Alenu Schillerovou, jak obdivně sleduje postupující práce v interiéru rozsáhlé stavby v Karlových Varech.

Poklidné vyznění reportáže však dostalo poněkud třeskuplnější obsah, když se ke slovu dostal právě vnuk Jan Kordovský. Reportérka se zeptala, zda ministerstvo a ředitel hotelu plní slib a setkávají se nad rekonstrukcí i s Věrou Machoninovou.

„To, co říká paní Schillerová, je lež. Nikdy se s námi nikdo nesetkal,” sdělil v přímém přenosu České televize. Sám následně hovoří o tom, že se rodina snaží ministerstvo kontaktovat už několik let, ale setkání na obrazovce veřejno-právní televize je podle něj tím nejbližším kontaktem, který se za celou dobu této snahy uskutečnil.

Jan Kordovský také na omezeném prostoru několika vteřin zmínil svoji obavu, že hotel Thermal bude po rekonstrukci vypadal jako okresní hotel v Bukurešti, protože nemá jasnou vizi a ani konkrétního architekta. Přes svůj vysoký věk je stále Věra Machoninová (91) schopná konzultace nebo předání koncepce, s kterou celý dům vznikal.

21. století

Je jasné, že stavba, která byla dokončena v roce 1976, nesplňuje bezpečností předpisy pro 21. století. K tomu je nutné připojit také fakt, že byl celý komplex dlouhodobě zanedbáván, což je vidět jak na povrchu, tak v okolí stavby.

Rodina hlídající odkaz architektů zároveň ke kritice připojuje poznámku o tom, že si jsou vědomi nutnosti přeměny domu i v rámci požadavků bezpečnostních předpisů. Aktuální rekonstrukce hotelu Thermal je tak symbolem přístupu státu k vlastním výjimečným hodnotám.

Chlouba středoevropského brutalismu, kde najdeme zcela zničené prvky několika významných československých umělců, je dnes v rukou nekoncepční řemeslné proměny, jež může definitivně poškodit to, kvůli čemu je hotel Thermal jedinečný.