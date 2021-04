Dva roky od požáru katedrály Notre-Dame. Vzpomenete si na legendární selfie Emmy Smetany?

Zkázu světoznámé stavby vysílaly od večera 15. dubna téměř celou noc snad všechny globální zpravodajské stanice. Lidé z celého světa sdíleli na sociálních sítích vlastní fotky z dovolených v Paříž jako vzpomínku, kdy se fotili před touto významnou památkou francouzské metropole. Pařížané se modlili na protějším břehu Seiny a doufali v zázrak.

Miliardové sliby

Francie okamžitě vyhlásila mezinárodní sbírku na obnovu katedrály, jejíž kostra zůstala v relativně dobrém stavu, avšak střechu, sanktusovou věž, klenby a hlavní chrámovou loď oheň kompletně zničil. Byznysmen Francoise-Henri Pinault nabídl přes dvě a půl miliardy korun, stejnou částku přislíbil šéf koncernu Total. Rodina Arnaultových, vlastnící koncert Louis Vuitton Möet Hennessy, se rozhodla přispět celými pěti miliardami. Emmanuel Macron dojatě děkoval za štědrost a velkorysost, a dva dny se téměř v přímém přenosu klaněl dalším a dalším donátorům z celého světa.

Macronova vize

Prezident Macron také osobně referoval o rozsahu poškození národní památky a již den po uhašení požáru sliboval, že se oprava stane prioritou příštích dní, týdnů a měsíců. Sebevědomě představil plán, podle něhož by se měla katedrála Notre-Dame během pěti let obléknout do nového kabátu. Jenomže práce na obnově spáleniště se zastavily už 16. března 2020 kvůli nové koronovariové pandemii. A od té doby se s nimi příliš nehnulo. Navíc se doteď neschválila ani finální vize, jak bude katedrála po rekonstrukci vypadat. Návrhů se sešlo z celého světa několik desítek, včetně hojně diskutované skleněné repliky původního vzhledu.

Stihneme to

Podle odborníků je téměř nemožné dát historickou památku dohromady během pár let, avšak slavný francouzský architekt Denis Laming to vidí pozitivně. Sám připravil návrh na rekonstrukci se zohledněním její minulosti s velmi významným prvkem modernismu. „Mé moderní tlačítko, které by aktivovalo velkou střešní vitráž a vpustilo do katedrály denní světlo, neprošlo. Ale určitě jsem optimistou a umím si představit, že v roce 2024 bude katedrála připravena k otevření veřejnosti," vyjádřil se pro Le Figaro Laming. Připomněl ovšem fakt, že na katedrále nebudou další dodatkové práce zřejmě nikdy dokončeny.

Hledání kamenů

První fáze obnovy, které započaly těsně před spuštěním pandemie koronaviru v Evropě, odstartovaly opatrným odstraněním 250 tun zbytků lešení, které bylo kolem katedrály instalováno ještě před požárem. O moc dál se za dva roky od devastujícího požáru dělníci neposunuli. Momentálně se hledají specifické kameny, kterých bude na obnovu zdiva potřeba několik tisíc. Francouzská geologická služba už má přesné zadání, po jakém druhu kamenů pátrat. Ty původní se těžily v pařížském podzemí ve 12. století a nyní se hledají podobná místa v opuštěných lomech.

Donátoři selhali, miliardy neposlali

Prozatím se nepodařilo získat ani všechny finanční prostředky od donátorů, kteří se k tomu ihned po tragickém večeru veřejně zavázali. Slíbeno bylo téměř 24 miliard korun, ale je ve hvězdách, zda se tuto částku podaří opravdu získat. Boháči totiž peníze přislíbili, ale ihned si začali diktovat jak a na co by se měli jejich peníze použít. Nikomu z nich se nechtělo například platit honoráře těm, kdo pracují na rozebírání zničených částí. Přes nadaci Přátelé Notre-Dame tak bylo na platy 150 pracovníků proplaceno v červenci 2019 přes 3,5 milionu eur, které zasali především bohatí Američané a jednotliví majetní Francouzi. Po medializaci problému se ke svým závazkům přihlásily jen rodiny Arnaultových a Pinaultových, ale jen zlomkem původně slíbené částky. Místo 7,5 miliard korun uvolnily jen 260 milionů korun. Navíc v nynější finanční krizi, která zdaleka nedosáhla vrcholu, se velké společnosti potýkají s mohutnými propady příjmů, a tak není vůbec jisté, zda se jejich peníze ještě vyberou.

Jisté ovšem je, že letos si selfie před katedrálou neudělá zpěvačka a novinářka Emma Smetana. Ta totiž pobývá v porodnici, kde přivedla jen tři dny před výročím požáru katedrály Notre-Dame na svět druhou dceru. S manželem Jordanem Hajem ji pojmenovali Ariel Ava a Paříž jí jistě v budoucnu ukáží. Vždyť tam má zpěvačka svůj druhý domov a také úžasné vzpomínky na svého tatínka, který ve Francii dlouho žil a před několika lety náhle zemřel.