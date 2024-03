​​Jarní úklid koupelny nemusí být za trest

Zvažte svoje síly

Musíte se do úklidu hodně přemlouvat? Nejde to jinak než se do něj pustit po náročném dni v práci? Půjde vám to lépe od ruky, pokud si přesně stanovíte čas, který chcete úklidu věnovat. Za půl hodiny stihnete to nejdůležitější – otřít zanesené povrchy, vyčistit WC mísu a mopem namočeným ve vodě s bílým octem umýt pár tahy celý sprchový kout. Ten intenzivnější úklid koupelny už takové dvě až tři hodiny zabere.

Zpříjemněte si to

Uklízení nemusí být trápení. Pusťte si oblíbenou muziku, audioknížku nebo podcast a pusťte se do toho. Pokud máte právě udělanou manikúru, nebo víte, že vám čistící prostředky vysušují pokožku, nezapomeňte na gumové rukavice.

Připravte si pomocníky

Na úklid koupelny si vystačíte s pár produkty. Stačí vám jedlá soda, bílý ocet a čistič/leštič skla. Soda je skvělá na zneškodnění rzi a v kombinaci s bílým octem taky na odstranění mýdlových usazenin a vodního kamene. Pokud chcete pořídit chemický čistič z drogerie, vyberte takový, který se hodí na většinu povrchů. Ušetříte tak peníze i čas při zvažování, zda můžete daný produkt použít. Přečtěte si víc o zázracích, které umí jedlá soda nejen v koupelně.

Jak na úspěšný jarní úklid? Naplánujte si postup!

Rozhlížíte se nešťastně po koupelně a nevíte, kde začít? Pokud berete jarní úklid koupelny z gruntu, navrhujeme následující postup:

Udělejte si místo

To znamená, že byste měli ze sprchového koutu odstranit všechnu kosmetiku. To samé platí o umyvadle. Ručníky a rohožku hoďte do pračky.

Naneste ve sprchovém koutě přípravek proti plísním

Nechte ho chvíli působit na postižených místech koutu a pak spláchněte. Zaměřte se především na rohy a místa, kde se gumová lišta těsnění střetává s obklady. Plíseň v koupelně je obvykle černá, na dlaždičkách se více drží jemný film růžové plísně.

Jak dostat plíseň ze sprchového závěsu? Nejjednodušší cestou je dát ho do pračky. Hned po vyprání ho pověste a nechte dobře proschnout. Daří se plísni i na zdech koupelny? Oškrábejte ji, pokud to jde a naneste přípravek proti plísním. Dávejte si pozor na to, aby byla místnost dobře větraná. Pokud se i tak plíseň vrací, zkuste zjistit u sousedů, jestli vlhkost neproniká zdmi od nich k vám.

A jak dosáhnout toho, aby spáry zase zářily, odpad bezproblémově fungoval a na sprchové hlavici neulpíval vodní kámen? To vše se dočtete v článku, který se čištění sprchového koutu věnuje detailněji.

Pixabay

Dejte sbohem staré kosmetice

Nemilosrdně se rozlučte s téměř vyschlou řasenkou, zbytkem šamponu, který schováváte na někdy, sprchovým gelem, který vám sice nevoní, ale je přece škoda ho vyhodit. Není! Uvidíte, jak vám uvolněný prostor na uložení věcí udělá radost. Rozlučte se se vším, co už má po expiraci. Tohle byste měli dělat alespoň jednou za půl roku.

Vyčistěte umyvadlo a povrchy

Možná vás to překvapí, odtok u dřezu ale vyhrává, co se týče nejvyšší koncentrace bakterií v koupelně. Dokonce převyšuje záchodové prkénko. Nejlepší tip na to, jak se těchto nečistot zbavit? Nalijte bílý ocet nebo jedlou sodu do odpadu a propláchněte horkou vodou.

Na zanesený kohoutek doporučujeme využít jednorázové dezinfekční utěrky, které výrazně redukují bakterie a nepřenáší je na další povrchy. Pokud chcete použít hadřík, dejte si pozor na to, kde ho skladujete a na co ho používáte. Umyvadlo a záchod by měly mít každý svůj hadřík. Ideálně je po každém úklidu vyperte.

Podívejte se nahoru

Máte v koupelně stropní lampu? Sejměte kryt a umyjte ho. To samé platí o ventilátoru. Jeho vrchní krytka by měla jít odstranit a pohodlně vyčistit. Následně se zaměřte na lopatky větráku. Ventilátor sice pomáhá cirkulaci vzduchu a dává tak menší šanci plísním, zároveň vdechuje vzduchem přenášené částice, které mohou zůstat jak na lopatkách, tak na ventilaci.

Vytřete

Téměř poslední fází úklidu je vytření koupelny. Nechte dveře koupelny otevřené, ať pořádně vyschne.

Finiš vás čeká u záchodové mísy

Špinavou vodu z vytírání podlahy přece nechcete vylít do právě umyté WC mísy. Čištění toalety si tedy nechte na závěr. Kromě prkénka a vnitřních stran klozetu se zaměřte i na vnější část - překvapí vás, kolik prachu na ní ulpívá. Pokud máte závěsnou WC mísu, máte práce o něco méně.

Pak už jen ukliďte všechny přípravky a vyrazte za odměnu na procházku, nebo si dejte něco dobrého. Odměnit se za práci je důležité, stejně jako práce samotná. Zasloužíte si to!

Z ačněte s pravidelným úklidem

Pro všechny místnosti domova platí, a koupelnu nevyjímaje, že je snazší udržet je čisté a uklizené, pokud se jim pravidelně věnujete. Úklidem na týdenní bázi, nebo ještě lépe každý druhý den, předejdete tomu, aby vám pečlivý jarní úklid domácnosti zabral celý den.

Nemyslíme tím, že byste měli každý druhý den drhnout toaletní mísu. Určitě ale není na škodu nechat někdy přes noc čistič mísy působit, přetřít obden umyvadlové a sprchové baterie hadříkem z mikrovlákna a nebo stěrkou na sklo stáhnout zbylou vodu z dveří koutu po sprchování. Když se do těchto úkonů zapojí celá rodina, máte vyhráno.