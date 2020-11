Kdo byl skutečný baron Prášil a co doopravdy prožil? Jeho historky baví dodnes a stopu zanechal i v medicíně

Baron Prášil se ve skutečnosti jmenoval Karl Friedrich Hieronymus, svobodný pán von Münchhausen. Šlo tedy o skutečnou historickou postavu. Baron se narodil v roce 1720 a dožil se v té době opravdu požehnaného věku sedmdesáti sedmi let. Za tu dobu jistě mohl prožít nespočet situací, které si zasloužily, aby o nich vyprávěl. Jeho fantazie ale zjevně dokázala i z běžného okamžiku udělat třeba cestu na Měsíc. A proto známe barona Prášila dodnes.

Do služby k vévodovi

Malý Karl Friedrich se narodil v německém Boodenwerderu, ale ve svém rodišti dlouho nepobyl. Už jako poměrně malý byl rodiči poslán do služby k vévodovi Antonu Ulrichovi II. Brunšvickému. Ani tady ale bájný vypravěč nezůstal nastálo. Odešel k ruskému vojsku, kde setrval až do svých třiceti let. Právě zde se dostal do mnoha situací, o kterých jistě bylo zajímavé vyprávět všem kolem - a náležitě si je přitom upravit. Vždyť bojoval i proti Turkům, a to jistě nebylo nic jednoduchého.

Poctivý baron Münchhausen

Baron Münchhausen se v roce 1744 dokonce oženil a po svém odchodu z armády žil se svojí ženou na panství v rodném městečku. Je zajímavé, že i přes všechno, co si dokázal vymyslet, zůstával v běžných záležitostech nohama na zemi, a tak byl v Bodenwerderu považován za čestného a poctivého muže, s nímž byla radost obchodovat.

Bezdětný baron

V rodinném životě ale tolik štěstí neměl. Ani z dlouholetého prvního manželství se nenarodilo žádné dítě, a když jeho první manželka v roce 1790 zemřela, po několika letech se znovu oženil. Ani z tohoto svazku se ale potomek nenarodil a manželství se navíc po krátké době rozpadlo. Baron Münchhausen zemřel v roce 1797 jako bezdětný muž.

Oblíbený vypravěč

Po svém návratu do rodného Bodenwerderu měl baron Münchhausen o popularitu i posluchače jistě postaráno. Vymyšlené historky začaly kolovat krajem a žily si svým vlastním životem. Z válečné vřavy si “vypůjčil” vzpomínku na dělostřelce. Právě vystřelená dělová koule se mu podle jeho vyprávění stala dopravním prostředkem. Dokonce za letu přesedal z jedné na další, podle toho, kam se potřeboval dostat. Byl to důkaz jeho neskutečné fantazie, nebo šlo o poruchu?

Má své místo i v lékařské vědě

Lékaři mají jasno - dodnes se právě po baronu Münchhausenovi jmenuje jedna psychická porucha, tak zvaný Münchhausenův syndrom. Lidé, kteří jsou jím postiženi, si vymýšlejí nejrůznější nemoci ve snaze získat si pozornost lékařů.

Nebezpečí pro okolí

V některých případech zvláště ženy bohužel touto poruchou ohrožují i ostatní lidi kolem sebe, zvláště pak svoje děti. Předstírají totiž, že to jsou právě jejich příbuzní, kteří jsou nemocní. Oni sami se pak o ně musejí starat, což vyvolává opět zájem okolí, které takto oddané pečovatele lituje a oceňuje. Nejednou se ale již bohužel stalo, že dotyčná osoba své dítě nebo jiného nemohoucího člověka z rodiny nakonec usmrtí.

Neskutečné historky barona Prášila

Mnohem vtipnější než problémy, které lidem přináší porucha, pojmenovaná po baronu Münchhausenovi, jsou ale příběhy, které si vymýšlel a vyprávěl ve společnosti přátel i cizích lidí, kdykoliv k tomu měl příležitost. Co například baron Prášil prý prožil? Známým příběhem je třeba ten, jak baronovi na lovu došly náboje, a proto střelil po jelenovi pecku z třešně. Při příštím setkání s tímto zvířetem pak zjistil, že jelenovi roste z hlavy strom, který tam právě baron Prášil “zasadil”.

Lovec v medvědím kožichu

Při jedné z námořních výprav, kdy se vydal na severní pól, pak barona pý přepadli lední medvědi. On jednoho z nich zabil a navlékl se do jeho kůže. To ostatní medvědy zmátlo natolik, že barona přijali mezi sebe. Ten toho využil, jednoho po druhém zabil a ulovená zvířata dopravil na loď.

Lodí na Měsíc

Na lodi se baron Prášil dostal dokonce až na Měsíc. Také z této cesty si přivezl mnoho historek a mohl tak bavit posluchače vyprávěním o obrovských mouchách nebo o tom, jak měsíční král bojoval se Sluncem ředkvičkami. Zkrátka - v baronově přítomnosti se asi nikdo nenudil. Stejně jako u filmů a knih, v nichž tato postava vystupuje.

