Záhadná smrt slavných: Komunisté o Luťanském tvrdili, že zemřel při autonehodě, bratr mu však našel díru po kulce ve spánku

V českém showbyznysu existuje několik záhadných úmrtí, které dodnes nejsou objasněna. Sice bylo oznámeno, že šlo o náhodu, alkohol nebo autonehodu, bylo to však opravdu tak? Zemřel legendární hudební skladatel a osobnost divadla Semafor Jiří Šlitr na otravu kouřem a herečka Eva Jakoubková díky nadměrnému holdování alkoholu? A co takový krasavec a idol ženských srdcí Ivan Luťanský - opravdu měl díru ve spánku?

Sebeveražda nebo náhoda?

Děsivý příběh Jiřího Šlitra se stal o vánočních svátcích roku 1969, kdy si odvedl umělec svou fanynku Jitku Maxovou do ateliéru na Václavském náměstí, aby spolu strávili příjemný večer. Podle oficiální verze si ale pár nevšiml unikajícího dýmu ze starých kamen, usnul a otrávil se ucházejícím plynem. Šlitrovo okolí však této verzi nikdy neuvěřilo a tvrdilo, že umělec spáchal sebevraždu. Prý ho už několik posledních měsíců nebavil život. Zda to opravdu tak bylo a Jiří se rozhodl k dobrovolnému odchodu, nebo mu k němu někdo pomohl či dokonce opravdu šlo o náhodu, se s jistotou už nikdy nedozvíme. Jedno je však jisté, Šlitr po sobě nezanechal žádný dopis na rozloučenou.

Alkohol nebo milenec?

Eva Jakoubková měla vždycky kladný vztah k alkoholu. Ten se ještě prohloubil, když jí zemřel životní partner Petr Novák. Kromě této záliby se zapletla s pochybným mužem, který z ní vymámil peníze a nechtěl je vracet. Nakonec byla herečka nalezena ve svém bytě, když se na ni známí nemohli dozvonit. Mrtvá ležela na podlaze několik dní, zápach z bytu byl opravdu strašný. Oficiální verze tvrdí, že zemřela na vyčerpání organismu po nadměrné dlouhodobé konzumaci alkoholu, její známí však tvrdí, že ji zabil onen podivný milenec, který jí dlužil peníze.

Autonehoda nebo kulka do spánku?

Bylo mu pouhých třicet let a ženy mu ležely u nohou. Byl jedním z nejpohlednějších herců své doby. Bohužel měl prý při cestě po Vietnamu vážnou autonehodu, při které zemřel. Mnohem později však vyšlo najevo, že vše probíhalo úplně jinak. Jeden pracovník patologie, kam byl Luťanský odvezen, prozradil, že byl herec popraven samopalem.

„Rychle ho převezli v jutovém pytli do Prahy a nechtěli nám ho ukázat. Tělo je prý majetek státu,“ vzpomínal v Blesku jeho bratr Štěpán.

Proč se to však tenkrát stalo, se nikdy neobjasnilo. Teorie o vraždě byla však potvrzena Ivanovým bratrem, který po přivezení ostatků do Čech podplatil pohřební službu a nahlédl do rakve. Tam prý opravdu viděl díru po kulce.

