Tajemství herce a zpěváka Josefa Zímy: Manželka chtěla zabít sebe i jejich malou dceru

Manželství Josefa Zímy prošlo řadou zkoušek. Tou nejtěžší a nejhorší byla nehoda s tragickými následky. Josef Zíma řídil auto, přemohl ho však mikrospánek a vůz narazil do stromu. Jeden z pasažérů, režisér Jiří Jungwirth, později zemřel v nemocnici. „Zímova manželka neunesla psychický tlak a pokusila se o zoufalý čin. Pan Zíma se však ukázal jako velký charakter,“ řekl pro Čtidoma.cz fotograf a znalec českého showbyznysu Pavel Rousek.

Byla to hrozná událost, která v říjnu 1959 otřásla veřejností. Josef Zíma u Dobříše nezvládl řízení a auto poslal ze silnice do stromu. Spolujezdkyně Judita Čeřovská utrpěla vážná zranění, režisér Jiří Jungwirth bohužel zemřel v nemocnici. Herec a zpěvák si samozřejmě všechno dlouho vyčítal. Až mnohem později se dozvěděl, že za kolegovu smrt nemohl. Jungwirthovi totiž údajně zůstaly v těle nějaké obvazy z operace, což byla příčina jeho smrti.

Diamantové svatby se nedočkali

Když se jeho manželka Eva Klepáčová dozvěděla, co se stalo, sesypala se. „Chtěla se zabít skokem z okna. Rozeběhla se s jejich malou dcerkou Zuzankou v náručí, kterou jí však na poslední chvíli doslova vyrvala její matka. Ona skok dokončila, ztlumily ho však koleje vedoucí pod domem,“ zavzpomínal Pavel Rousek. Zranění byla sice vážná, lékaři ji ale nakonec zachránili. Bohužel Káča z pohádky Hrátky s čerty až do smrti trpěla bipolární poruchou. Ta se ještě zhoršila po roce 1968, kdy Klepáčová patřila mezi nežádoucí umělce.

Nutno říct, že Zíma se ukázal jako charakter. Mnoho mužů by se na partnerku vykašlalo, on s ní ale zůstal. „Bylo na nich vždycky vidět, že se milují. Pan Zíma je pro mě prototypem gentlemana ze starší školy, v tom pravém, pozitivním slova smyslu. Vždycky na mě působil neuvěřitelně mile, zároveň měl nadhled a nebral se příliš vážně. Klobouk před ním dolů,“ usmíval se Rousek. Do oslavy diamantové svatby jim chybělo jen pár dní, rozdělila je smrt Klepáčové.

Měla být Lada místo Kyselkové

Málokdo dnes ví, že právě tato půvabná herečka měla původně hrát princeznu Ladu v pohádce Princezna se zlatou hvězdou. Jenže vyšlo najevo, že je těhotná, takže dostala přednost Marie Kyselková. A dnes už víme, že to byla skvělá volba. Ona a princ Radovan v podání Josefa Zímy jsou nesmrtelnou pohádkovou dvojicí. „Bohužel se kvůli Radovanovi zapomnělo na celou řadu rolí, ve kterých pan Zíma zářil. I jeho pěvecká kariéra je poněkud v ústraní, vždyť je nekorunovaným králem české dechovky. Na druhou stranu tato role stačila, aby měl svým způsobem ze života peklo.“

Fanynky ho totiž naprosto milovaly a Zímův vinohradský byt byl neustále v obležení žen všech možných věků. „Vtipné bylo, že dostal tajné telefonní číslo. Což v té době tuhého socialismu měli jen političtí pohlaváři. Není se ale čemu divit, pan Zíma jednou vzpomínal, že jim opravdu zvonil telefon prakticky neustále,“ vysvětloval Rousek.

V poslední době bohužel herce, kterého kdysi angažoval sám Jan Werich, trápí potíže se zdravím. Nedávno skončil po krátké pauze v nemocnici kvůli neprůchodnosti cév, navíc se mu do pravé nohy dostala bakterie. Všichni jeho fanoušci však věří, že se dá zase dohromady. I když na běhání v oboře Hvězda už to asi nebude.

