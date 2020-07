Kouzlo čokolády: je nejen dobrá, ale také prospěšná pro naše tělo i mysl

Milujeme čokoládu i čokoládové zákusky. Odolá jí jen málokdo - a právě proto se snažíme přijít na to, co nás k ní tak přitahuje. Musí v ní přece být “Něco”, co tělo potřebuje, jinak bychom na ni chuť ani nedostali. Podle výzkumů je to pravda. Měli bychom tedy jíst čokoládu, abychom podpořili vlastní zdraví? Tak jednoduché to zase není.

Milujeme čokoládu i čokoládové zákusky. Odolá jí jen málokdo - a právě proto se snažíme přijít na to, co nás k ní tak přitahuje. Musí v ní přece být “Něco”, co tělo potřebuje, jinak bychom na ni chuť ani nedostali. Podle výzkumů je to pravda. Měli bychom tedy jíst čokoládu, abychom podpořili vlastní zdraví? Tak jednoduché to zase není.

Jasné je, že čokoláda je jednou z nejoblíbenějších pochoutek, dokonce na celém světě. Koupíte ji i v zapadlých horských vesničkách, natož pak kdekoliv jinde. Proč to tak je? Proč ji mají rády děti, stejně jako dospělí lidé?

Kouzlo čokolády

Čokoláda má schopnost ovlivňovat centrální nervový systém člověka. Svým způsobem je schopná způsobit i závislost. To ale nic nemění na tom, že má antidepresivní účinky, o nichž by mohli mnozí z nás dlouhé hodiny hovořit. Co člověka často napadne ve chvíli, kdy přijde “depka”? Přece si dojde do spíže pro čokoládu. Ať už si to zdůvodňujeme jakkoliv, mozek prostě ví, co chce. Čokoláda nám nejen svojí chutí, ale i složením dokáže zvednout náladu.

Na tlak i na migrénu

Kromě zlepšení psychického rozpoložení dokáže kousek čokolády snížit krevní tlak, rozšířit cévy a u některých lidí dokonce působí jako lék, který umí zmírnit migrénu. Podle vědeckých studií působí také jako afrodiziaum, a to už stojí za zkoušku i v případě, že jste čokoládě doposud nepropadli.

Vitamíny, minerály - a co ještě?

Proč to všechno? Vzhledem k surovinám, které kvalitní čokoláda obsahuje, tedy kakaové hmotě, kakaovému máslu a cukru, v ní najdeme mnohé prospěšné látky. Můžeme hovořit o vitamínech C a E nebo skupině B vitamínů, ale i o prospěšných antioxidantech, které jsou schopné chránit buňky před degenerací a chránit tak například srdce i další orgány. Z minerálů bychom neměli zapomenout na hořčík, vápník, draslík, sodík nebo fosfor. To už je poměrně dlouhý soupis zdraví prospěšných prvků. K tomu bychom měli připočítat také účinky v čokoládě obsažených flavonoidů, které mohou působit proti vzniku a rozvoji demence.

Dopřejte si kvalitu

Je to tedy všechno tak jednoduché? Určitě není, jak by se také dalo čekat. Jde samozřejmě o to, jak kvalitní čokoládu budeme kupovat a v jakém množství si ji dopřejeme. Obsah uvedených prvků, vitamínů a dalších látek je samozřejmě vědecky potvrzen, ale není čokoláda jako “čokoláda”. Ne všechno, co najdeme v obchodě v polici s čokoládami, má odpovídající složení. Proto bychom se vždy měli důkladně podívat na složení výrobku, který kupujeme. Čím víc náhražek výše zmiňovaných základních ingrediencí v něm najdeme, tím rychleji bychom jej měli vrátit do police. Určitě si raději dopřejme dílek skutečně kvalitní, i když dražší, čokolády než celou tabulku levné náhražky. To platí zvlášť v případě, kdy kupujeme čokoládu dětem.

Jak je to doopravdy?

Všechno to, co bylo již uvedeno, se jistě čte velmi dobře. Jsou ale také odborníci, kteří obecně uváděné výsledky výzkumů zpochybňují. Jednou z nich je Marion Nestle, která ale s firmou stejného názvu není nijak spojena. Jde o pracovnici newyorské univerzity, odbornici na výživu, která zpochybňuje výsledky výzkumů, o nichž hovoří jako o zmanipulovaných velkými výrobci čokolád a cukrovinek, kteří vlastní svoje laboratoře, kde si mohou dovolit provádět výzkumy, které teorie o prospěšnosti jejich výrobků podpoří.

Ovlivněné výzkumy

„Rok jsem shromažďovala studie financované výrobci s výsledky příznivými pro marketing sponzorů. Šlo o 168 takto podporovaných studií a 156 z nich mělo příznivé výsledky; pouze 12 nikoliv. Je zcela jasné, že je mnohem snazší najít studie financované průmyslem s příznivými výsledky než ty, které vycházejí negativně.

Potravinářské společnosti logicky nechtějí financovat studie, které by jim nepomohly prodávat jejich výrobky. Takže považuji tento druh výzkumu za marketing, ne za vědu. Skutečným problémem je návrh výzkumné otázky - způsob, jakým je otázka položena - a interpretace výsledků. Tam se jednoznačně projevuje vliv sponzora, tedy například výrobce čokolády,“ uvádí Marion Nestle ve svém rozhovoru pro server vox.com.

Čemu věřit?

Jak to tedy je? Čemu budeme a chceme věřit? Pokud se zamyslíme, určitě neuděláme velkou chybu, když si kousek čokolády dopřejeme, zvlášť v případě, že vybereme tu kvalitní. A stejně jako i ve všech ostatních případech musíme se i tady smířit s vědomím, že zkrátka všeho moc škodí. O bonboniéru k narozeninám se ale určitě připravit nenecháme.

