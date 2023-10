Láká vás aktivní dovolená? Na těchto místech si dobrodružství v přírodě maximálně užijete

Slovensko

Přijměte pozvání do státu, kde se domluvíte česky a kam nebudete muset shánět letenky. Pro pamětníky Československa to možná zní obyčejně. Ne nadarmo se ale Slovensku přezdívá Švýcarsko východní Evropy. Gerlachovský štít možná není Monte Rosa, ale tím nedostatky končí. Vysoké Tatry jsou podobně impozantními velehorami jako Alpy a jejich malá rozloha je pro turisty spíše výhodou. Hřebeny, štíty a plesa tu najdete takříkajíc "na pětníku".

Příroda Slovenska ale rozhodně není jen o Vysokých Tatrách. Nízké Tatry, Velká Fatra, Malá Fatra, Slovenské rudohoří, Pieniny, Beskydy... Tady si milovníci hor prostě najdou to své. A je úplně jedno, jestli patří mezi vyznavače největších turistických lákadel nebo naopak téměř opuštěných míst, pěší chůze nebo cyklistiky. Slovensko nabídne kopec zážitků úplně všem.

Francie a Forêts

Francie, to není jen Paříž, zámky na Loiře, Alpy a Provence. Pořádnou aktivní dovolenou na místě, které málokdo zná, si užijete v národním parku Forêts. Vyberte si ty nejlevnější letenky do Paříže na https://www.esky.cz/letenky/0/0/ci/par/pariz, z něj pak zamiřte k Dijonu a šipky směřující k Forêts nemůžete minout. Co tady můžete zažít? Především Francii takovou, jakou ji znáte ze starých filmů a seriálů. Tady je to venkov, jaký znáte z televize nebo stříbrného plátna. Venkov ale samozřejmě chráněn jako národní park není. Ochrany tu požívá rozsáhlý listnatý les plný zvěře. Jeho 560 km2 láká k procházkám, a to nejen na jaře či na podzim. Tady je krásně po celý rok. A ten klid!

Alpe-Adria-Trail

Že vás bloumání lesem neoslovilo? V rukávu máme ještě větší bombu. Na 750 kilometrech vás čeká 43 etap. To už zní jako pořádně aktivní dovolená, co říkáte? Právě taková je Alpe-Adria-Trail. Tato dálková přeshraniční turistická trasa vás provede Rakouskem, Itálií a Slovinskem. Začíná na úpatí majestátního masivu Grossglockneru a končí, jak už název napovídá, až u Jaderského moře. Těšit se můžete na spoustu nádherných míst a zákoutí, bezpočet impozantních výhledů a panoramat a spoustu času, během kterého si srovnáte myšlenky jako ještě nikdy. Takovou dovolenou nelze nedoporučit, pokud cesta je pro vás i cílem.

Evropská města a jejich okolí

Typickým příkladem je Barcelona. Do katalánské metropole rozhodně nemusíte jen za skvělým jídlem a památkami architekta Gaudího, jako je park Güell nebo chrám Sagrada Família. Jakmile se dostatečně pokocháte nádherou tohoto města, můžete do přírody v jeho okolí. Tady je skutečně co obdivovat. Zdejší pobřeží nemusí nutně znamenat jen to, že sebou plácnete na pláž. Turisté si tu užijí snad všechny myslitelné vodní radovánky. Jestli ale chcete zažít něco, co opravdu stojí za to, půjčte si kajak a po Costa Brava se projeďte na kajaku. Nebo obujte pohorky a hurá do kopců. Hned za Barcelonou najdete několik hřebenů s postupně rostoucí nadmořskou výškou. Všechny jsou protkané sítí stezek a všechny ukrývají spoustu starobylých památek i nádherných vyhlídek na moře i do vnitrozemí. Kdepak, aktivní dovolenou v přírodě nemusíte hledat jen mnoho desítek kilometrů od civilizace.