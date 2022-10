Tři evropská města, kde stojí za to strávit dovolenou

Paříž

Francouzská metropole je všeobecně považována za nejromantičtější město Evropy. Po zadání hesla letenky Paříž do vyhledávače zjistíte, že spojení sem je bezproblémové a ubytování jakbysmet. Vždyť město na Seině patří k nejnavštěvovanějším v Evropě a cestu sem si každý rok najde přibližně 15 milionů turistů. Jistě, všichni chtějí vidět Eiffelovku, Louvr a katedrálu Notre-Dame. Zajímavých míst se tu ale nachází tolik, že byste sem měli vyrazit na déle než jen na víkend.

Za den nestihnete ani už zmíněná tři místa. Chcete-li pořádně poznat Louvre, nejnavštěvovanější a druhé největší muzeum světa, vyhraďte si jeden den jen na něj. A to bez přehánění. A doporučujeme všední den mimo turistickou sezonu, kdy je tady přece jen poněkud klidněji.

S centrem Paříže je to podobné jako s centrem Prahy. Spousta světoznámých památek sice leží blízko sebe, ale každá si žádá svůj čas. Až se rozhlédnete z Eiffelovy věže a pokocháte se pohledem na katedrálu Notre-Dame, můžete se projít po Elysejských polích, kde každý rok končí slavná Tour de France, pokračovat k Vítěznému oblouku, navštívit baziliku Sacré Coeur a večer se zastavit v kabaretu Moulin Rouge. Že se to nedá za jeden den stihnout? To určitě nedá!

A Paříž ukrývá i řadu dalších skvělých míst, která už ovšem nezná každý. Bylo by chybou nenavštívit Latinskou čtvrť a nezastavit se v jedné z místních vyhlášených restaurací nebo kaváren. Právě tady sídlí jedna z nejslavnějších univerzit světa - Sorbonna. A slyšeli jste o Muzeu Grévin, jednom z nejstarších a největších muzeí voskových figurín na světě? A takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Na zevrubné poznání Paříže bude i týden málo.

Londýn

Nejnavštěvovanějším městem Evropy je Londýn. Skoro osmnáct milionů turistů sem každý rok jistě nepřitáhnou jen červené telefonní budky, dvoupatrové autobusy, černé taxíky a to, že sem seženete letenky levně, co říkáte? Spoustu turistů do Londýna přitáhne už jen aura města spjatého s královskou rodinou, kapelou Beatles a třeba s Agathou Christie a Herculem Poirotem. Návštěva míst, která s nimi souvisí, ale více než den dva nezabere. Tak co tu vidět dále?

Svatou trojici britské metropole tvoří sídlo panovníků - Buckinghamský palác, Westminsterský palác s ikonickým Big Benem v nejvyšší věži a nejvyšší vyhlídkové kolo v Evropě nazvané London Eye. Poslední dvě jmenovaná místa leží blízko Temže. Přímo přes ni pak vede jeden z nejznámějších řetězových mostů na světě - Tower Bridge. A když jsme u anglického pojmenování pro věž, hned vedle stojí další památka zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO - středověký hrad Tower of London.

Fanouškům techniky by pak nemělo uniknout Národním námořní muzeum, fanouškům sportu Wimbledon a Emirates Stadium a fanouškům Harryho Pottera Studio Harryho Pottera. V Londýně si každý najde to své a pořádně si ho užít zabere minimálně několik dní.

Vídeň

Hlavní město Rakouska dýchá historií, která je tak trochu i naše. Právě to sem asi našince táhne úplně nejvíce. Město, kde sídlil František Josef I. nebo Marie Terezie, přece musíte vidět. Nestačil by na něj ale jeden den nebo víkend? Inu, nestačil!

Vždyť jen nejslavnější zábavní park Evropy Prater si člověk rychleji než za půl dne nemá šanci pořádně užít. Více než 250 atrakcí chce svůj čas. A to samé platí i o Schönbrunnu. Barokní zámek obklopený rozsáhlým komplexem zahrad a parků, kde najdete například i ZOO nebo skleníky s exotickými rostlinami, můžete obdivovat klidně celý den. A to jsme ještě nebyli v Hofburgu, kde již od 13. století sídlí rakouští panovníci. Jistě, prezident vás asi nepřijme, ale několik muzeí, národní knihovna nebo Císařská klenotnice se vám dozajista otevře. Tady to také není na hodinovou návštěvu.

A to jsme ještě neviděli katedrálu svatého Štěpána, Burgtheater, Státní operu, Belveder nebo proslulý bláznivý Hundertwasserův dům. Nedá se nic dělat, Vídeň je tak krásným a rozmanitým městem, že vás jistě zabaví i na více než týden.