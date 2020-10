Letuška Vesna Vulovičová: přežila pád letadla z deseti kilometrů. Její reakce zaráží

Vesně Vulovičové bylo dvaadvacet let, když nastoupila do letounu JAT 367, aby jako letuška absolvovala jednu z dalších běžných cest mnoho kilometrů nad zemí. Ačkoliv u aerolinek pracovala teprve krátce, zažila již mnoho podobných cest a nic nenapovídalo tomu, že se tentokrát stane tragédie, na kterou bude svět ještě dlouho vzpomínat, a že právě ona se stane její hrdinkou. Ačkoliv - v Kodani se kolem letadla pohybovat jeden zvláštní člověk...

Milovala Beatles a svobodu

Bělehradská rodačka Vesna Vulovičová se těsně po nástupu na vysokou školu rozhodla využít možnosti studia angličtiny přímo v Londýně. „Protože jsem měla ráda Beatles a ráda jsem s přáteli zpívala jejich písně, bavila mě i angličtina. Na konci prvního ročníku jsem tedy šla do Anglie, abych se v ní zdokonalila. Původně jsem byla u přátel mých rodičů v Newbury, ale chtěla jsem se přestěhovat do Londýna. Právě ram jsem se později setkala s kamarádkou, která navrhla, abychom se přesunuly do Stockholmu,“ vypravovala v jednom z mnoha následných rozhovorů Vesna Vulovičová.

Strostliví rodiče

„Když se rodiče dozvěděli, že jsem ve švédském hlavním městě, obávali se drog a sexu a přikázali mi okamžitě se vrátit domů. Po návratu do Bělehradu jsem potkala kamarádku v uniformě JAT. Vypadala velmi hezky a právě se vrátila z Londýna! Hned jsem se rozhodla, že chci být letuškou. A začala jsem létat - a létala jsem teprve osm měsíců, když došlo k nehodě…,” uvedla letuška

Výbuch nad Československem

Osudného 26. ledna roku 1972 nastoupila Vesna Vulovičová k letu, do kterého ji přiřadili jen omylem. Letět měla původně jiná letuška stejného křestního jména. Osud to ale chtěl právě takto… Letadlo tehdy startovalo ve Stockholmu a směřovalo do Bělehradu. Mezipřístání bylo naplánováno v Kodani, kde přistoupila i Vesna. Odtud letoun vzlétl na další část své cesty, do cíle už ale nedoletěl. Nad územím Československa, blízko hranic s Polskem nad Srbskou Kamenicí v zavazadlovém prostoru explodovala trhavina. K atentátu na letadlo se tehdy přihlásili chorvatští separatisté. Pro letadlo byla exploze zničující a okamžitě se ve výšce nad deset kilometrů rozpadlo na dvě části a padalo k zemi.

Přežila jako jediná

Nikdo z třiceti lidí na palubě - kromě Vesny Vulovičové pád letadla nepřežil - ani z pasažérů ani z členů posádky. Dvaadvacetiletá letuška ale pád, i když s vážnými zraněními, doslova zázrakem přežila. Na celou tragédii si ale naštěstí nepamatovala. Poslední, co si vybavovala z doby před výbuchem, byl nástup do letadla v Kodani. A další vzpomínky? „Další vzpomínky mám až jeden měsíc poté. První co si pamatuji, jsou moji rodiče v nemocnici. Mluvila jsem s nimi a ptala se jich, proč byli se mnou ve Slovinsku. Myslel jsem, že jsem ve Slovinsku, protože před odjezdem do Kodaně jsme navštívili právě Slovinsko.“

Chtěla znovu na nebe

I když se zpočátku zdálo, že zůstane po nehodě na vozíku, několik složitých operací umožnilo mladé ženě znovu se postavit na nohy. To vše se odehrálo v tehdejším Československu a zdejší lékaři byli za tento úspěch velmi ceněni.

Po zotavení statečná letuška všechny překvapila svojí touhou vrátit zpět na nebe, ale nakonec jí byla umožněna jen práce v zázemí letiště. Stala se ale jugoslávskou hvězdou, vystupovala v televizních pořadech a svého jména a jistého vlivu později využívala i v boji proti prezidentu Srbska a později i Svazové republiky Jugoslávie Slobodanu Miloševičovi.

