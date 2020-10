Plicní červivost může vést až ke smrti zvířete. Naučte se ji rozeznat a pomoci svému čtyřnohému příteli

Zvířata mají jinou představu o hostině než my a i psi rádi vyzkoušejí něco nového, co jim třeba i zajímavě voní. A tak pro ně není problém pozřít právě žížaly nebo suchozemské (ale někdy i vodní) plže. I když se ve většině případů nic nestane, je tady nezanedbatelné riziko nákazy tak zvanou plicní červivostí. Co to je a co s ní?

Plicnivky způsobují záněty

Plicní červivost je nákaza plicnivkami, což jsou parazitické hlístice (zjednodušeně řečeno červi), které žijí právě v plicích svého hostitele, v tomto případě například psa - ale mohou se stejně tak dobře nakazit i kočky, které mají možnost volného pohybu venku. Plicnivky pak neustálým drážděním plicní tkáně, ale i průdušnice nebo průdušinek, způsobují záněty, které pak zvířatům způsobují charakteristické problémy.

Jak odhalit plicní červivost?

Abychom mohli našim čtyřnohým přátelům účinně pomoci, musíme se naučit rozeznat příznaky tohoto nepříjemného onemocnění. Vzhledem ke zmiňovanému zánětu a často i vzniku výpotku v plicích se zvířatům těžko dýchá, kašlou a pozorujeme u nich také výtok z nozder. Protože je v té době oslabena celková imunita zvířat, mohou se také snáze nakazit například virovými onemocněními, které se k plicnivkám často přidávají.

Jak vypadá plicnivka?

Jde o tenkého červa, dlouhého maximálně jeden centimetr. I takový ale, stočený v plicích zvířete, nadělá velké problémy. Při masivním zamoření u koťat nebo štěňat může vést až ke smrti, stejně jako u zvířat starších. Po pozření mezihostitele (tedy typicky právě plže) se larvy dostanou přes střevní stěnu až do plic, kde se usídlí, dospějí a množí se vajíčky, které se mění v larvy. Odtud se další larvy dostanou při kašli ven z těla zvířete a znovu vyhledávají mezihostitele, případně je vykašlaná larva zvířetem polknuta a odchází s trusem. Cyklus se opakuje…

Pomozte zvířatům

Co dělat v případě, že máte na plicnivky u vašeho psa nebo u kočky podezření? Samozřejmě je na místě návštěva veterináře, který s největší pravděpodobností zvířeti zrentgenuje hrudník a také provede vyšetření stolice. Pokud se podezření na přítomnost parazitů v plicích potvrdí, přichází na řadu léčba, spočívající v podávání buď tablet nebo “kapiček za krk”. Nemusíte se obávat příliš drastického zákroku na zvířeti, většina případů je řešitelná poměrně snadno. Pouze v příliš zanedbaných případech, kdy jsou plíce nenávratně poškozeny masivní invazí hlístic, musí veterinář přikročit k operativnímu odstranění napadené části plic. Do tak závažného stavu ale jistě žádný chovatel svoje zvíře nenechá dojít.

