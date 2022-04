Muž nalezl na půdě tajemnou truhlu. Její obsah ho šokoval

Muž začal provádět několik nutných oprav na starším domě, při kterých se dostal dokonce i na dosud přehlíženou půdu. Našel v ní staře vyhlížející dřevěnou truhličku, které na sobě měla vyrytý symbol známý tím, že se používá při praktikování čené magie. Jednalo se o pentagram. Jako by to nestačilo, bylo na krabici napsané, aby ji nikdo neotvíral. Muže ale ovládla jeho zvědavost a bez zaváhání se začal dobývat do boxu.

Nebylo to ale tak jednoduché. Box byl totiž zamčený a klíč nebyl nikde k nalezení.

Celá situace byla čím dál tím podivněější. Klíč totiž našel za sklem starého zrcadla, které bylo opřené opodál. Rozbil tedy sklo zaprášeného zrcadla kladivem, ačkoliv mu fanoušci radili, ať krabici raději nechá být tak, jak je.

„Polož to zpátky, kde jsi to našel,“ objevilo se pod videem.

„Takhle začíná 99 % hororů,“ napsal sledující.

V boxu po jeho otevření našel hned několik předmětů, ze kterých vstávají hrůzou vlasy na hlavě.

Byl v ní náhrdelník, kus spálené ouija tabule, která se používá při vyvolávání duchů, tím to ale zdaleka nekončilo. V krabici totiž ještě objevil daší předměty, které vyvolaly spoustu otázek, byl tam také pramínek vlasů a další klíč.

Někteří fanoušci začali spekulovat o tom, komu pramen vlasů může patřit a jestli nebyl použit při nějakém temném rituálu. Další okamžitě nabádali muže, ať se po půdě ještě po rozhlédne, protože druhý klíč podle nich nejspíše znamená, že někde blízko bude schovaná ještě další krabice.

