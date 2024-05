Na Slovensku byla mafie a stát jedna ruka, o bossovi Černákovi byl natočen film

Slovenské devadesátky byly jiné než ty naše, byly daleko divočejší. Vlády v městech se ujaly gangy, které kryla policie a tajná služba. Vybíraly výpalné pod rouškou poskytování ochrany, krom vydírání okrádaly stát na daních a proplácení DPH za fiktivní obchody – tomu se říkalo „fakturantstvo“. Na to brzy navázala likvidace bílých koní. Skupiny Mikuláše Černáka se prý bály i konkurenční gangy, měl dobré vztahy s tehdejší vládnoucí HZDS i slovenskou informační službou.

Horehronský kulturista

Mikuláš Černák svou kariéru zahájil v rodné vesnici Telgárt. Původně pracoval jako řidič autobusu, výdělek mu ale nestačil, a tak odjel do Německa, kde pracoval jako dřevorubec. Když se vrátil domů, mnohé se změnilo, už předtím se věnoval posilování a své budoucí kumpány potkal právě ve fitku. Tenkrát ještě nebyl obávaným bossem, učil se principy podvodů a brzy potkal svého „ekonoma“ Miloše Kaštana. Tehdy si Černák se svým bratrem užíval života, sem tam nějaká bitka, ale ještě žádná vražda. Prý dokonce vyhodili průvodčího z vlaku, ten naštěstí přežil bez úhony.

První vražda, kterou Černákova skupina spáchala, se stala nedaleko jeho rodné vesnice. Obětí byl místní hospodský, který s manželkou svůj podnik otevřel teprve nedávno, a návštěva Černákových bratrů pro ně nakonec znamenala katastrofu. Vladimír Černák se pobil s jedním hostem, kterého měl ubít k smrti. Hospodský Miroslav Vlček proti bratrům svědčil, v srpnu 1993 záhadně zmizel. Byl vylákán známými pod záminkou, že se jim pokazilo auto. Černákův bratr měl později smrtelnou nehodu, Mikuláš poté kvůli tomu nevycházel půl roku z domu.

Mafián s politickým krytím

Pod vedením Mikuláše Černáka, kterému říkali blízcí Miki, se zformovala skupina zaměřená na páchání ekonomické a násilné trestné činnosti. Skupina měla svého ekonoma, kterým byl zmíněný Kaštan, dalším členem byl Ján Kán a Alojz Házy, ten fungoval jako hitman, tedy zabiják, vražd se však dopouštěli všichni členové skupiny. O Házym řekl Milan Reichel, kterého tenkrát Černák obdivoval, že se „vědělo, že se živí zabíjením lidí, a podsvětí ho tak bralo“.

Využili právě probíhající privatizace a dostali se k mnoha nemovitostem. Ostatní „vyvlastnili“, což znamená, že je na ně původní majitel přepsal. Černák tak vlastnil mnoho hospod, nějaké hotely a podobně. Vše napsal na bílé koně, takže sám neplatil daně a nebyl za provoz zodpovědný. Mikuláš Černák dostával také státní zakázky, například na stavbu okresního městského úřadu v Krupině. Tyto zakázky dostal díky svým vztahům s Hnutím za demokratické Slovensko (HZDS), což byla vládní strana Vladimíra Mečiara, údajně měl některé vraždy spáchat v její prospěch.

A máte to i s muzikou

Milan Reichel, který tou dobou vlastnil a provozoval hotel Gerlach v Popradě, byl světově uznávaný kulturista. Na rozdíl od Černáka se nikdy nedopustil násilné trestné činnosti, „pouze“ podvodů s DPH. Mikuláš Černák se mu měl chtít tou dobou vyrovnat, vnímal Reichela jako jakýsi svůj vzor. V jednom z mnoha rozhovorů, které Reichel poskytl, popisoval, jak byl svědkem změny Černáka z nadějného sportovce v mafiána.

Prohlášení „když přišli dva tři, bylo to, jako by na vás zazvonila pohřební služba, a měl jste to i s muzikou“ mluví za vše. V té době začali mizet v Banské Bystrici a okolí lidé. Známá je například vražda podnikatele a ředitele Tatravagónky Vladimíra Bachledy. Toho zabila Černákova banda za 10 milionů pro podnikatele Steinhübela, který byl slovenskou obdobou Františka Mrázka. Jeho tělo zakopali do jámy v lese, takto zavraždili více než 20 lidí. Černák zabíjel i z malicherných důvodů, vylákal podnikatele do lesa (snad pod záminkou, že je zde poklad z války) a zastřelil ho, a to jen proto, že chtěl jeho Mercedes.

Konec bosse bossů

Nebylo nezvyklé, že se mafiáni likvidovali navzájem, Černákovi lidé se poté, co vše prasklo, svěřili, že když je Černák svolal v noci, nebyli si jistí, jestli ti, kdo budou ten večer zastřeleni, nejsou právě oni. Černák byl zatčen v roce 1997. V televizi uviděl, že je v pátrání, a tak se přišel sám přihlásit. Bylo to brzy před volbami a jeho politické krytí jej hodilo přes palubu, nejspíš kvůli rozsahu jeho násilné trestné činnosti. Udělal to velice chytře, zalarmoval přední slovenské televize a na policii jel obklopen novináři – měl strach, že jej někdo z podsvětí zastřelí. Černák se poté dostal kvůli procesní chybě z vězení ven. Dopadla jej česká policie v Praze a nyní si odpykává doživotí, postupně se do vězení dostal také zbytek skupiny.

Film MIKI

Život a doba Mikuláše Černáka se staly inspirací nového filmu scenáristy Mira Šifry. V Česku na sebe upozornil úspěšným temným thrillerem Rédl, který natočil pro Českou televizi. Děj nás zavedl znovu do devadesátých let, tentokrát do prostředí ajťáků, kteří byli vnímáni jako budoucnost, druhá strana mince byli lidé napojení na bývalé bezpečnostní složky komunistického státu, kteří se snaží ze svých konexí vytěžit maximum. Film MIKI je natočen v podobně temném duchu a Šifra kvůli němu několikrát navštívil Černáka ve vězení. Hlavní roli ztvárnil Milan Ondrík, v rozhovoru pro Closer se přiznal, že mu role přerůstala do osobního života a musel se začít krotit. Ozývají se hlasy, že film oslavuje sériového vraha, tvůrci se ale brání, že je ukázkou skutečné historie a výstrahou. Film bude mít premiéru 15. srpna 2024.

