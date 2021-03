Florenc je děsivým místem: Nejzanedbanější část Prahy čeká zásadní proměna

Praha má ve svém centru mnoho nevyřešených problémů, které ovlivňují důstojný život zdejších občanů. Právě okolí Florence patří mezi ta vůbec nejzanedbanější místa a přitom patří k jednomu z nejdůležitějších dopravních uzlů hlavního města. To by měla změnit urbanistická soutěž s mezinárodní účastí. Co se musí změnit?