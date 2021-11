Jeden z nejhorších vrahů všech dob. Nosferatu děsil zmutovanými končetinami, poháněla ho zvláštní posedlost

Roku 1988 rodiče v Tokiu obdrželi podivnou krabici, která jim tím nejkrutějším způsobem vzala naději, že jejich dcera je ještě naživu. Několik měsíců před obdržením balíčku, ze kterého mrazí, byla Mari unesena z domu své kamarádky. Pátralo po ní hned několik policejních týmů, ale stopa žádná.

Terorizoval rodiny obětí

Když rodiče krabici otevřeli, našli v ní nádobu naplněnou popelem a vzkaz, kde bylo napsáno, že se jedná o jejich zpopelněnou dceru. Vedle nádoby se povalovaly zuby oběti a fotografie, na které bylo zachyceno oblečení, které na sobě holčička měla v den, kdy se ztratila.

Co se s jejich dcerou stalo, se dozvědeli až v moment, kdy policie násilníka vypátrala a odvedla do vazby.

Tsutomu Miyazaki byl zvrácený samotář, který dívku unesl a uškrtil a nechal ji v kopcích. Poté se na místo činu vrátil a snažil se její tělo zlikvidovat. Její ostatky byly nalezeny u něj ve skříni.

Hrůza, kterou musela Mari a jeho ostatní oběti zažít, musela být ještě mnohonásobně větší kvůli jeho vrozené vadě. Tsutomu měl totiž abnormálně dlouhé kostnaté ruce a nemohl jimi pohybovat od zápěstí nahoru.

Díky této vrozené vadě, která jako by ukazovala to, co se skrývalo uvnitř jeho mysli i navenek, si vysloužil mnohé přezdívky. Jednou z nich byla i "upír" nebo také "Nosferatu".

Zvrácené dětství

Miyazakiho ve škole spolužáci šikanovali, neměl žádné kamarády a většinu svého volného času trávil se svým dědečkem.

V dospívání prý rostla jeho obsese anime, tedy japonskými animacemovanými pohádkami, těmi nejbrutálnějšími horory a pornografií.

Problémy s jeho chováním u něj nastaly už v útlém věku. Jedním z prvních incidentů bylo špehování jeho sestry při sprchování, přičemž ho přistihla jeho matka.

Mari nebyla jedinou Nosferatovou obětí roku 1988. Stejný rok zavraždil další dvě malé dívky, sedmiletou Masami Yoshizawu a čtyřletou Eriku Nambu.

V ten moment si policie uvědomila, že se jedná o sériového vraha. Rodiče obou dalších dívek byli nuceni čelit podobným děsivým vzkazům jako rodiče Mari. Tentokrát vrah ale přidal i anonymní telefonáty.

Další dívku zabil dne 6. června 1989, nalákal ji k sobě do auta a její ostatky si ponechal u sebe ve skříni, podobně jako v případě jeho první oběti.

Dopaden byl až o šest týdnů později, těsně předtím, než vzal život pátému dítěti. Policie u něj našla 5 763 hororových videí a vidozáznamů, kterými zdokumentoval své nelidské činy.

Dne 17. června 2008 byl odsouzen k trestu smrti.

Zdroj: Daily Star

