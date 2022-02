Omezte kontakt se slepicemi, nelíbejte je ani nemazlete, varují lékaři. Desítky lidí končí v nemocnicích

Kontakt s drůbeží může způsobit smrt. To by klidně mohla být "hláška" podobná té, kterou čteme na každé krabičce cigaret. A rozhodně to není legrace. Existují totiž rodiny, pro které jsou slepice a kachny nejlepšími domácími mazlíčky. Do nemocnice už je to pak jenom kousek.