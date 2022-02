Odříznout z potravin plíseň a zbytek sníst: Děláme správně, nebo si zahráváme se zdravím?

Vždy, když vyhazuji plesnivý chleba do koše, vzpomenu si na to, co mi říkávala moje babička: „To je plýtvání, vždyť tomu nic není. Jen odkroj ten plesnivej kousek a sněz to. Vždyť je to penicilín!“

Já jsem ale vždy, i přes její lamentování, pokračovala ke koši s chlebem v ruce, nezastavilo mě ani: „Co by za to daly děti v Africe!“ Cítila jsem se pak ale pokaždé trochu provinile. Neměla jsem přeci jen babičku poslechnout a zachránit alespoň kousek?

Jak to tedy skutečně je?

Experti na bezpečnou konzumaci jídla se shodují. Plíseň na potravinách je zkrátka špatná zpráva.

„Rozhodně se nedoporučuje odkrajovat plesnivou část potravin a pokračovat v jejich konzumaci. Zvláště pak, pokud se jedná o pečivo nebo o jiné měkké jídlo. Pro plíseň je velmi snadné do měkkého prostředí zapustit své "kořeny" a celé jídlo se tak stává nebezpečným,“ vysvětluje pro web npr Marriane Gravelyová, vedoucí specialistka na technické informace pro americké ministerstvo zemědělství.

Plísně vypadají pod mikroskopem jako malé houby. Stejně jako hříbky v lese zapouštějí pod zem své kořeny, tak i plíseň prostupuje jídlem. Mikroskopické kořeny plísně prostupují jídlem mnohem rychleji, než byste si mohli myslet. Navíc, pokud doma nemáte mikroskop, tak je jen těžko odhalíte. Nikdy tedy nevíte, kam až plíseň sahá.

Stejná pravidla platí i u krájeného chleba. Fakt, že je nakrájený, nezaručuje, že se jím plíseň nerozšířila. Přeci jen jsou plátky chleba velmi blízko sebe a to plíseň hravě překoná. Může se rozšířit z jednoho krajíce na druhý bez větších problémů.

Různé druhy plísně

Dalším oblíbeným argumentem našich maminek a babiček bývalo: „Plíseň přece stejně jíme na nivě, tak proč ji nesníst také na chlebu.“

Ačkoliv se to na první pohled zdá jako skvělá obrana chlebové plísně, bohužel jde o vemi rozdílné druhy plísní.

Ty na sýrech, jako je niva a gorgonzola, jsou pro naše zdraví naprosto bezpečné a můžeme se do nich s chutí zakousnout, na rozdíl od ostatních.

Zdravotní rizika

Druhy plísní, které raší na starém chlebu a dalších potravinách po nějaké době strávené v naší spíži, jsou velmi nebezpečné. Po pozření plesnivého pokrmu se může dostavit silná alergická reakce nebo i potíže s dýcháním.

Dokonce i jen dýchání v okolí plesnivých potravin může vážně škodit našemu zdraví. Je tedy nejlepší před vyhozením plesnivé potraviny ještě zabalit do sáčku, aby spóry plísně nelétaly po místnosti.

