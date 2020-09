Profesor Milton: Koronavirus se může šířit při mluvení i dýchání, kapénkami i aerosolem

Dosavadní pokyny CDC uváděly, že se koronavirus šíří hlavně blízkým kontaktem mezi lidmi na vzdálenost do 1,8 metru a "kapénkami, které vznikají, když nakažená osoba zakašle, kýchne nebo hovoří".

Verze, kterou podle CNN zdravotnické středisko zveřejnilo v pátek, nadále uvádí, že nejčastěji se nákaza šíří kontaktem, dodává ale, že se virus SARS-CoV-2 šíří i "kapénkami nebo malými částicemi, jakou jsou ty obsažené v aerosolu, které vznikají, když nakažená osoba zakašle, kýchne, zpívá, hovoří nebo dýchá".

Důkazů je stále více

Částečky mohou způsobit podle nové verze pokynů CDC infekci, pokud se někomu dostanou do "nosu, úst, dýchacích cest a plic". Podle střediska přibývá důkazů, že se kapénky a jiné částečky přenášené vzduchem mohou šířit na vzdálenost až 1,8 metru, například při zkouškách pěveckých sborů, v restauracích nebo posilovnách. „Obecně vnitřní prostory bez dobrého větrání zvyšují riziko,“ uvádí se v pokynech.

CDC dosud doporučovalo, aby lidé udržovali rozestupy zhruba 1,8 metru, myli si ruce, pravidelně čistili a dezinfikovali povrchy a zakrývali si ústa a nos rouškou, pokud jsou v kontaktu s ostatními. V pátek dodalo, že by lidé měli zůstávat co nejvíce doma, izolovat se, pokud pocítí příznaky nemoci, a používat čističky vzduchu, aby ve vnitřních prostorách snížili množství vzduchem přenášených choroboplodných zárodků. Roušky by přitom neměly být náhradou za jiná preventivní opatření.

Bezpříznakoví mohou virus šířit

CDC změnila také pasáž o nakažených bez příznaků. Podle starší verze "někteří lidé bez příznaků možná virus šíří", zatímco v aktualizované verzi se uvádí, že "lidé, kteří se nakazili, ale nevykazují příznaky, mohou šířit virus".

Stanice CNN upozornila, že američtí vědci usilovali o změnu pokynů CDC ve vztahu k přenosu viru vzduchem několik měsíců. Už v dubnu skupina vědců upozornila Bílý dům, že se koronavirus šíří nejen při kýchání a kašlání, ale i při mluvení a možná i dýchání. Profesor Marylandské univerzity Donald Milton, spoluautor jedné z výzev k aktualizování pokynů CDC, uvedl, že je jejich nová verze významným zlepšením. „Povzbudilo mě, že CDC věnuje výzvám pozornost a drží krok s vědou. Důkazy se vrší,“ řekl Milton.

KAM DÁL: Absurdní život v Babišstánu: Premiér v těžké defenzivě, jeho manželka kácí státní lesy a šikana podnikatelů.