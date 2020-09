Absurdní život v Babišstánu: Premiér v těžké defenzivě, jeho manželka kácí státní lesy a šikana podnikatelů

Předseda vlády tápe. Andrej Babiš ztratil kontrolu nad šířením nového typu koronaviru a v plné nahotě se ukazuje, jak nefunkční a plný alibismu jím nastavený systém doopravdy je. Debata, zda je schopen vykonávat svoji funkci, však stále není na stole. Jeho voličstvo mu dává dost moci, aby udržel kolečka v podobě svých věrných ministrů, kterými může otáčet dle svých potřeb. Byť to často drhne, kárka jede kupředu. Nechává však za sebou poušť, resp. dluhy a enormně stoupající číslo nakažených i hospitalizovaných lidí s nemocí COVID-19. Z populistického "generála" je najednou degradovaný kaprál v hluboké defenzívě. Kde jsou silácká prohlášení ve stylu "učí se od nás celý svět, jak zvládat pandemii". Babiš Novinkám řekl, že nárůst případů nikdo neočekával. „Kdyby nás byl na to někdo upozornil, tak bysme mohli říkat, že někdo něco zanedbal,“ doplnil. Tak určitě! Takový nesmysl by si bez důsledků nedovolil říct žádný politik z vyspělé země. Protože za pár dní už by prostě nebyl ve funkci. V Babišstánu je ale možné vše.

Je skvělé, že manželka premiéra Babiše není jen ramínko na šaty a nekasíruje jeho těžce vydělané peníze, ale dokáže se prosadit v byznysu. Společnost Uniles, která patří do holdingu Agrofert a kterou řídí právě Monika Babišová a dva právníci a premiér tam samozřejmě nemá vůbec, ale vůbec žádný vliv, získala parádní zakázku. Do roku 2021 dostala totiž hned dvanáct zakázek na těžbu státních lesů. Lesy ČR přitom patří pod ministerstvo zemědělství, které vede Babišův člověk Miroslav Toman. A zase jsme u toho Babišstánu plného náhod, souher a malých velkých domů.

Finanční úřad vyměřil podnikateli pokutu pět tisíc korun za to, že když v jeho restauraci platil celý stůl, vystavil jen jednu účtenku. Ještě více šokující byly odpověď ministryně financi Aleny Schillerové, když ji s tímto případem ve sněmovně interpeloval poslanec Vojtěch Munzar. „Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou,“ řekla Schillerová. Je to jen další důkaz, že EET je v našim podmínkách zejména nástrojem k šikaně podnikatelů. Ono ale když ve státní kase chybí tolik peněz, je třeba začít makat, že?

Vláda prostřednictvím České pošty rozesílá lidem nad 60 let roušky. To kdyby náhodou nestačil příspěvek 5 tisíc korun pro každého důchodce, volby se blíží, tak je třeba si hlasy vděčných seniorů pojistit. Naštěstí ne všichni se nechají koupit za pár zlatek a kus ožmoulané látky z Číny. Jedna věc je, že jde o přebytky, které zbyly z miliardového nákupu, které tak "skvěle" zařídil pan Tvrdík a spol. Kvalita bohužel nic moc. Spíš tedy nic, než moc. A druhá věc je fakt, pošta nacpala do běžných obálek. V době, kdy se řeší dezinfekce na každém kroku, vláda nařizuje nová a nová opatření. To se tedy vážně povedlo! Jak šířit viry? Pošlete roušky, které ohmatal kdekdo!

Nemocnice ve Středočeském kraji chtějí od hejtmanství příspěvek na provoz a investice. Logicky, protože mají soukromé zřizovatele nebo podléhají městům. Námitka, že je přeci nebude kraj dotovat, když pod něj nespadají, je na první pohled dobrá, na druhý úplně mimo. Tyto nemocnice se totiž starají o pacienty ze zhruba poloviny kraje. Ovšem koalice Středočeského kraje (ANO, ČSSD s podporou KSČM) se tím odmítla zabývat. Proč řešit zdraví lidí, že? Ono když má paní hejtmanka Pokorná Jermanová na krku tolik průšvihů, že je už pomalu ani neunese, a volby jsou doslova za rohem, reálné kroky pro obyvatele se zkrátka nenosí. Lepší si napsat na billboard, že jsme zmodernizovali 194 krajských nemocnic. Když jich přitom tolik není v celé zemi.

V roce 2018 Andrej Babiš ve sněmovně prohlásil, že Miroslav Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“. Okresní soud pro Prahu-západ teď rozhodl, že se za to musí premiér omluvit. Nejen Miloš Zeman je tedy soudem uznaný lhář, už to postihlo i předsedu vlády. Je to sice smutné, ale člověk se ptá, jak je možné, že se to stalo až nyní? Když si totiž jen malinko soudný člověk vezme výroky pana Babiše a srovná je s realitou, zjistí, že bývalý agent Státní bezpečnosti se polopravd, mystifikací a překrucování dopouští jak na běžícím páse. Ale jsme přeci stále v tom Babišstánu, že?

