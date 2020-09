Prymula svádí koronavirus na nekázeň lidí, Babišovy halucinace a Mynářovo podlézání Číně

Máme strach o premiéra této země. Andrej Babiš žije v jakési nebezpečné halucinaci, když stále tvrdí, že jsme v boji proti novému typu koronaviru nejlepší a všichni se od nás učí. Když blázen šíří nesmysly, které by mohly udělat hodně škody, hodí na něj síť a zavřou na samotku. Co ale udělat s chlapíkem, který je zřejmě nejmocnějším člověkem v zemi? Můžeme se na to vůbec ještě dívat S NADHLEDEM?