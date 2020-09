Smrt a lži jako reklama v kampani ANO, Schillerová má samoživitelky za podvodnice a koronavirus na Slováky nejde

Premiér Andrej Babiš spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou z volebních billboardů tvrdí, že díky vedení hnutí ANO bylo zmodernizováno 194 krajských nemocnic. Podle oficiálních dat bylo v celé zemi na konci roku 2019 celkem 156 nemocnic poskytujících akutní péči, 37 nemocnic následné péče a 35 léčeben pro dlouhodobě nemocné. Kde se tedy asi léčí zbytek republiky, když 194 nemocnic je ve Středočeském kraji? Člověk nemusí být nijak zvlášť bystrý, aby zjistil, že Babiš s Jermanovou lžou, jako když tiskne. Z jiného billboardu zase předseda vlády spolu s Jaromírem Dědečkem hlásí, že díky hnutí ANO se postavilo 184 kilometrů nových dálnic. Ani to není pravda, od roku 2013 se totiž postavilo pouhých 33 kilometrů. Ostatní se pár škrty pera na dálnice přejmenovaly z již existujících rychlostních silnic. Hnutí ANO v tom ale není samo. Třeba v SPD slibují návrat brambor na Vysočinu. Taky dost na hlavu...

Miroslav Kalousek vyzval ministryni Janu Maláčovou, aby přestala poživatelům starobních důchodů říkat babičky a dědečkové. „Mnozí z nich mají více fyzických mentálních sil než my dva. Často i lépe vypadají,“ napsal si na sociální sítě. Bývalý předseda TOP 09 je důkazem, že v naší zemi se králem internetu může stát i politik, který je do jisté míry za zenitem a je mu přes šedesát let, ale stále mu to skvěle pálí. Paní Maláčová by to zřejmě označila za plytké, nicméně Kalousek prostě udeřil hřebíček na hlavičku.

Nový typ koronaviru se postupně stal velkým politickým tématem. A jako takový logicky musí vydržet do října, kdy máme volby. Hnutí ANO slibuje testy seniorům na covid-19 zdarma. „Smrt jako reklama. Důchodci, testy máte na pojišťovnu už teď a kdo je chce "z plezíru", tak nové stojí 100 korun a výsledek je do patnácti minut,“ okomentoval předvolební kampaň prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Pro úspěch cokoli, klidně na nejvyšší možnou míru stresovat ty nejohroženější. Tak se u nás také dělá kampaň...

Ministryně financí Alena Schillerová si myslí, že některé matky samoživitelky jsou podvodnice. Pro CNN Prima News řekla, že je celá řada párů nesezdaných, aby měly určité výhody a dosáhly na dávky. Návrh 6 tisíc korun příspěvek samoživitelkám tak nepodpoří, protože je podle ní populistický. Když si to tedy přebereme, tak peníze pro důchodce jsou v pořádku, ale matky s dětmi často na hranici bídy už jsou populismem. Přitom podle Klubu svobodných matek konavirus i tuto skupinu citelně zasáhl. Paní ministryně by měla projevit alespoň krapet empatie. Jen maličkatý zlomeček by stačil.

Předvolební billboardy SPD chtějí mít na prvním místě slušného občana. Vedle Tomia Okamury to hlásá právník Norbert Naxera, který byl ve sněmovních volbách v roce 2006 neúspěšným kandidátem krajně pravicové a dnes už neexistující Národní strany. O deset let později pak kandidoval do zastupitelstva Plzeňského kraje v barvách pravicových republikánů Miroslava Sládka. Ani tenkrát neuspěl. Mnohem horší než jeho neúspěchy je však pohled na jeho facebookový profil. Pan doktor zřejmě sbírá dávno vyvrácené hoaxy, často až odporné vtípky a nebojí se za pravdu podávat mnohokrát prokázané lži. Čekal však od SPD někdo něco jiného?

Když Irena Bartoňová Pálková v roce 2016 kandidovala za ODS do Senátu, tak ve volebních novinách Třesk tvrdila, že Andrej Babiš chce fízlovat lidi. Dnes bok po boku s Pokornou Jermanovou kandiduje za premiérovo hnutí ANO, je hned za současnou hejtmankou na druhém místě kandidátky. Nutno říct, že dámám to vedle sebe moc sluší. Možná i proto, že Bartoňová Pálková podniká v úklidových službách, což vyvolává představy o tom, jak by si tyto dvě dámy asi poradily s kýblem a hadrem. Těžko říct, je však téměř jisté, že pro blaho lidí by mytím schodů udělaly rozhodně více než v politických funkcích.

Čeští fotbalisté odehráli zápas v rámci Ligy národů na Slovensku přesto, že se v týmu prokázal koronavirus. Ovšem okamžitě po utkání byl z rozhodnutí hygieny nároďák rozpuštěn a hráči se museli vrátit do svých klubů. Hrozilo, že další zápas se Skoty bude kontumován ve prospěch soupeře. Nakonec se uskuteční, Češi ale musí poskládat nový tým včetně trenérů a realizačního týmu. A tohle vymýšlí kdo? A fakt hlavou? Shrňme si to - český tým byl puštěn do zápasu se Slováky přes potvrzenou nákazu a domů poslán až po něm. Na Slováky zřejmě tedy nejde. A korunu tomu nasazuje fakt, že když se hráči z Bratislavy vrátili, mohli už zase kamkoli. S tímhle se fakt nechte vyfotit!

