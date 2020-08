Jedeme z kopce proti zdi. A vláda ještě šlape na plyn a přeřezává hadičky od brzdového vedení

Červencový schodek státního rozpočtu dosáhl 205 miliard korun. Pokud jej očistíme o "covidní" výdaje a dopady, byl by i tak minus 97 miliard Kč. Propad ekononomiky je za druhé čtvrtletí 2020 - 10,7 %. Červencová nezaměstnanost činí 3,8 %. To ale není zdaleka vše. Přitom vláda se tváří, jak je vše růžové. Ale není.

Červencový schodek státního rozpočtu dosáhl 205 miliard korun. Pokud jej očistíme o "covidní" výdaje a dopady, byl by i tak minus 97 miliard Kč. Propad ekononomiky je za druhé čtvrtletí 2020 - 10,7 %. Červencová nezaměstnanost činí 3,8 %. To ale není zdaleka vše. Přitom vláda se tváří, jak je vše růžové. Ale není.

/KOMENTÁŘ/ Na kurzarbeitu je přes 700 000 lidí, což znamená fakticky uměle držená pracovní místa (odpovídá to cca 9,5 % míry nezaměstnanosti). Bez kurzarbeitu by se dnes pohybovala nezaměstnanost v Česku někde kolem úrovně 13 - 14 %. V této situaci chce Babišova vláda zvyšovat důchody plošně o cca 1 000 Kč měsíčně od 1. 1. 2021. Každoroční zásek pro rozpočet - 45 miliard Kč. Zároveň chce vláda zrušit superhrubou mzdu a snížit daně zaměstnancům na 15 % = zásek do rozpočtu o - 90 miliard Kč ročně.

Co to znamená?

Vývoj ekonomiky je horší, než se na počátku jara očekávalo. Jelikož Německo na tom není o nic lépe, přes avizované obří vládní nalití peněz do ekonomiky (-11,7 % pokles HDP, nezaměstnanost (včetně skryté kurzarbeitem atakující hranici 20 %), žádné razantní zlepšení nelze očekávat. I bez koronaviru by se tak letošní schodek státního rozpočtu blížil někam k 180 miliardám Kč.

Započteme-li realizaci Babišových návrhů (plošné zvyšování důchodů, snižování daní pro zaměstnance) bez nutných reforem výdajů státu, dostáváme se ke strukturálnímu deficitu kolem 300 miliard Kč, což je někde kolem 5,5 % HDP ročně.

S dopady koronaviru se budeme s deficity státního rozpočtu pohybovat někde kolem mínus 8 - 9 % HDP v roce 2020 a cca 7 % v roce 2021. Se započítanými strukturálními deficity se naše zadlužení bude velmi rychle zvyšovat, takže jestliže letos máme zadlužení státu na úrovní kolem 32 % HPD, za pouhých deset let se tímto tempem dostaneme někam k dluhu o výši kolem 100 % HPD‼️ (vzpomeňte na Francii, Itálii, Španělsko) a za dalších 5 let doženeme hranici dluhu Řecka v roce 2008, kdy se položilo.

Co je potřeba si uvědomit?

Státní finance mají obrovskou setrvačnost, proto Babiš těžil prvních pět let svého vládnutí z reforem udělaných nenáviděným Kalouskem a z hospodářského růstu. A i proto jakékoli další reformní vládě bude trvat několik let, než Titanic státních financí přeorientuje na jiný azimut.

Na závěr:

Andrej Babiš se prostě rozhodl koupit další 4 roky své vlády od svých voličů (důchodců a zaměstnanců), ať to stojí, co to stojí.

Od situace Řecka v roce 2008 nás dělí, pokud ostře nezměníme kurs, jen nějakých cca 15 let, což jsou necelá 4 volební období.

Je jen na nás, jestli se opravdu chceme touto cestou definitivně vydat.

- Petr Borecký, starosta Úval (STAN) -

