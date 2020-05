Rakušan: Jsme svědky zákeřné loupeže z peněz obcí v přímém přenosu. Schillerová mluvila jak dlaždič

Poslanecká sněmovna ve středu schválila vládní návrh na pomoc malým s.r.o. formou kompenzačního bonusu, na které se budou z velké části podílet samosprávy ze svých příjmů. Pro města a obce jde o dramatický úbytek peněz v rozpočtech, celkem může jít až o 15 miliard + dalších 50 miliard, se kterými se počítá kvůli výpadku v příjmech ze sdílených daní. V reálu to bude znamenat zastavení investic, což odnesou lidé, kteří v nich žijí.

Poslanecká sněmovna ve středu schválila vládní návrh na pomoc malým s.r.o. formou kompenzačního bonusu, na které se budou z velké části podílet samosprávy ze svých příjmů. Pro města a obce jde o dramatický úbytek peněz v rozpočtech, celkem může jít až o 15 miliard + dalších 50 miliard, se kterými se počítá kvůli výpadku v příjmech ze sdílených daní. V reálu to bude znamenat zastavení investic, což odnesou lidé, kteří v nich žijí.

Opozice byla proti vládnímu návrhu. Ten totiž stanoví, že takzvaný kompenzační bonus, tedy zmíněný příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o niž se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Podle opozice se jedná o chybu, která povede k pozastavení většiny připravovaných projektů v regionech. Poslanci hnutí STAN proto navrhují okamžité řešení formou zvýšení rozpočtového určení daní. Tento návrh již leží ve sněmovně a je nejvyšší čas ho projednat.

„Sněmovna posvětila zákeřnou a neodpovědnou loupež financí z rozpočtů obcí. Považuji to za tvrdou podpásovku nejen obcím ale také české ekonomice. Namísto, abychom podpořili lokální ekonomiky v regionech, které pozvolna rozdýchají českou ekonomiku postiženou koronavirem, zvolila si vláda opačnou variantu. Po snížení příjmů v rozpočtech budou nyní starostové nuceni rušit plánované projekty a vysvětlit svým spoluobčanům, že se nebude opravovat škola ani stavět cyklostezka kvůli sebestřednosti ministryně financí,“ řekl předseda hnutí a poslanec Vít Rakušan.

Bartoš: Babiš se chová arogantně k občanům

Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci požádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Návrh Senátu, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu, a nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců, Sněmovna odmítla. Podle senátorů a dalších odpůrců může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun.

Vláda navrhuje kompenzovat snížení příjmů formou navýšení dotačních titulů. Tato cesta se ale z mnoha důvodů představitelům obcí nelíbí. Financování skrze dotační tituly totiž snižují míru nezávislosti samospráv. „Navýšení prostředků skrze dotační tituly je cestou do pekel. Dotace jsou složité a mnoho malých obcí je zkrátka nezvládá administrativně zrealizovat. Nehledě na to, že dotace jsou často určeny především pro ty starosty a starostky, které chodí leštit kliky na ministerstvu,“ dodal poslanec Petr Gazdík.

S rozhodnutím nesouhlasí ani Piráti, navíc se jim nelíbí ani styl, kterým premiér Andrej Babiš návrh obhajoval. „Nechápu aroganci, s jakou vystupuje český premiér ve chvíli, kdy se snaží obhájit před sněmovnou a občany, že utáhl kohoutky obcím, aby měl na své volební dárečky. Nemělo by to být přijatelné,“ kroutil hlavou předseda strany Ivan Bartoš.

Příště se na vás vyse*em

Přitom vládnoucí hnutí ANO se dostalo "do křížku" s koaličním partnerem ČSSD. Všiml si toho i předseda ODS Petr Fiala. „Hlasy vládní koalice neprošel návrh místopředsedy ČSSD Veselého, ale návrh komunistické poslankyně Vostré. ANO znovu upřednostnilo KSČM a ponížilo ČSSD. Je to už pravidlo.“

Právě návrh pana Veselého, aby se Sněmovna zabývala kompenzací daňových příjmů samospráv v souvislosti s kompenzačním bonusem, který mají inkasovat živnostníci a malé společnosti, hnutí ANO dost zaskočil. Probíhaly kvůli němu vzrušené zákulisní debaty, při kterých padala i velmi ostrá slova. Zachytily je mikrofony a upozornil na to server Blesk. „Kdo je ten socan,“ ptala se šéfa poslaneckého klubu ANO Faltýnka ministryně financí Alena Schillerová. Debatu s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem pak ukončila slovy: „Příště se na vás vyse*em.“ Zřejmě běžná mluva našich ministrů, která by se hodila spíš do hospody. Každopádně ukazuje, v jaké pohodě současná koalice je.

Nemusí to být poslední

Dalším citelným zásahem do obecních kas bude protikrizový daňový balíček, jehož součástí je snížení DPH z 15 % na 10 % u ubytovacích služeb a vstupného na kulturní a sportovní akce, včetně vstupného na sportoviště. Pokud jej poslanci schválí, přijdou obce odhadem o další miliardu v roce 2020 a 2021.

Obce proto navrhují, aby jim stát rychle doplnil chybějící zdroje a garantoval, že zastaví legislativní chaos. Řešením může být jednorázová nároková dotace ve výši minimálně 1000 Kč/obyvatele. Příkladem pro vládu může být sousední Rakousko, které 25. května představilo balíček pomoci obcím a městům ve výši miliardy euro (27 miliard korun). Má být k dispozici do 31. 12. 2021 a podporuje nejrůznější investice, například do škol, školek, domovů důchodců, kulturních institucí nebo dokonce veřejné dopravy. Klíčem pro rozdělení mezi jednotlivé obce je právě počet obyvatel.

„Naši rakouští sousedé si uvědomují, že obce jsou největšími investory v zemi, a proto musí být jejich investiční síla zachována. Zatímco našim obcím stát bere, v Rakousku naopak dává. V dubnu nám premiér Babiš i ministryně Schillerová slíbili, že nebudou nijak zasahovat do daňových příjmů obcí, a zároveň vypíšou dotační tituly a zjednoduší administrativu žádostí i čerpání. Zatím jsme svědky bezprecedentního ukrajování obecních peněz a nenaplněných slibů,“ měla jasno výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

