Prymula jako noční můra Andreje Babiše. Podle jeho krizové strategie by zřejmě nemohl být premiérem

Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog muže být pro Andreje Babiše ztělesněním noční můry. Roman Prymula totiž často říká věci, které se premiérovi nehodí. Naposledy pro Seznam zprávy prohlásil, že by se řídil peticí, kterou podepsalo 80 tisíc lidí, a nechal školy zavřené až do září. Jak je tedy možné, že je pan Babiš stále předsedou vlády, když petici za jeho odvolání podepsalo 435 tisíc lidí?

Roman Prymula je odborník, kterých je u nás jen velmi málo. Ale ta politika. Můžeme sice stokrát tvrdit, že politikem vůbec není, což je do jisté míry pravda. Coby náměstek ministra zdravotnictví je "pouze" státním úředníkem.

Jedním dechem je však třeba dodat, že se o něm často spekuluje jako o kandidátovi na post ministra zdravotnictví, kde by mohl nahradit Adama Vojtěcha. Na stránkách hnutí ANO je prezentován jako „náš člověk“ ve společnosti výhradně politiků. A konečně, kdo je veřejně aktivní tak jako pan Prymula, může mít s životním stylem „co na srdci, to na jazyku“ docela problém. Tím spíš, když nad ním bdí Andrej Babiš.

Babiš: Jsem z toho v šoku

Už nejednou premiérovi zavařil. „Kdyby byl na obzoru lék, držel bych tvrdá opatření třeba tři měsíce. Ale lék na cestě není, proto se stát ekonomicky rozběhne a budeme populaci řízeně promořovat,“ řekl Prymula před několika dny pro DVTV. Předseda vlády z toho byl podle svých slov šokován a s epidemiologem nesouhlasil.

Dalším Prymulovým přešlapem bylo rozvíjení rasových rozdílů, což je z biologického hlediska nesmysl a zavání to čímsi nepěkným. Dostal se také do sporu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který je pro karanténu, zatímco Prymula by ji uvolnil a tak dále. V Otázkách Václava Moravce zase prohlásil, že „cestování do zahraničí by nemuselo být možné ještě dva roky“. Kritizoval ho za to třeba lídr ODS Petr Fiala, Miroslav Kalousek z TOP 09, ale i další politici.

80 tisíc je síla, a co 435 tisíc?

Z pohledu Andreje Babiše ale všemu korunu nasadil v úterý, kdy pro Seznam Zprávy prohlásil, že bychom se měli řídit peticí, kterou podepsalo 80 tisíc lidí. Ta se týká toho, že si část občanů nepřeje, aby šly děti do školy dříve než v příštím školním roce. „Pokud je tady petice, kterou podepíše 80 tisíc lidí a kde uvádějí, že nechtějí dát děti do školy, tak to už je poměrně veliká síla, kdy je vcelku iluzorní dát nějaké povinné nastartování školní docházky, protože takovýto počet lidí by ty děti nemusel do té školy dát.“

Pravda, toto číslo opravdu není malé. Je tu ale také jiná petice. „Zajímavá strategie krizového řízení. Když se teď vláda tedy chystá řídit tuto zemi na základě petic, musíme se skromně připomenout. Je tu totiž jedna petice, která má bezmála 435 000 podpisů, tedy více než PĚTKRÁT tolik. Ta petice požaduje odstoupení Andreje Babiše. Hurá!“ stojí na facebookových stránkách spolku Milion chvilek pro demokracii. Pokud bychom tedy měřili všem peticím stejně a aplikovali na ně krizovou strategii Romana Prymuly, mohl by být pan Babiš premiérem?