Zeman je soudem uznaný lhář, komunista Kaláb by snížil trest Horákové a policie na Vojtěchově ministerstvu

Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik se nikdy nesmí stát směšným. Velká pravda, kterou pronesl prezident Miloš Zeman v době, kdy ještě alespoň občas opuštěl Lány a nebyl soudem uznaný lhář kvůli výroku o článku Ferdinanda Peroutky. Od té doby už ale nějaká ta voda uplynula, premiér Babiš ještě více zbohatl a komunisté se opět vybarvili do ruda. A to je pak docela fuška dívat se na věci S NADHLEDEM.

Nedá se na to koukat, co?

Boxerský souboj Pavel Novotný vs. Jaroslav Foldyna se konat nebude. Poslanec na domluvený zápas odmítl přijít, zřejmě se tak spokojí s máváním pěstičkou před kamerami v jednom z mnoha pořadů Jaromíra Soukupa. Původně se přitom Foldyny dotklo, že ho starosta Řeporyjí neustále tituluje jako koště a chtěl si to s ním vyřídit ručně a stručně. Novotný mu nabídl zápas při utkání zastřešeném Českou Unií Boxerů Profesionálů, zákonodárce se však nechal slyšet, že nechce dělat z politiky komedii. Což z jeho úst zní opravdu zvláštně. Tím spíš, že má tak blízko k Putinovým Nočním vlkům.

Vláda antikorupčního hnutí ANO má za sebou další skandálek. Potírání korupce, klientelizmu a vůbec všech nekalých praktik zloduchů z doby minulé se jaksi nedaří. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu totiž zasahovali na ministerstvu zdravotnictví a v různých firmách, které v době pandemie koronaviru dostávaly od státu podivné zakázky za těžké peníze. Roušky, které měly přijít každému do schránky, se stále kdesi toulají a policie už prošetřuje jejich nákup. Nějaké nenechavé ručky zřejmě neodolaly nutkání využít nouzového stavu k "malé velké domů" pro pár známých. No, tak už máme líp...alespoň někteří.

Prezident Miloš Zeman v roce 2015 tvrdil, že novinář Ferdinand Peroutka napsal článek Hitler je gentleman. Ať se jeho poskok (pardon, tiskový mluvčí) Ovčáček snažil sebevíc a pročenichal i zapšklé archivy jako cvičený pinč, nic nenašel. Peroutkova vnučka teď vyhrála soudní spor, hlava státu se musí omluvit. Teda ne on, ale stát prostřednictvím ministerstva financí. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné a Miloš Zeman je tedy soudem uznaný lhář. Chlap by vstal a omluvil se sám za sebe, ne?

Komunisté zůstanou "těmi" komunisty, ať si do názvu přidají M, Ž, FŇ, nebo třeba kosočtverec. Kandidát do zastupitelstva Olomouckého kraje Tomáš Kaláb prohlásil, že nelze diskutovat o vině Milady Horákové, která byla v roce 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzena k smrti, ale maximálně o výši trestu. Vedení partaje se za něj postavilo, protože ho odmítlo stáhnout z kandidátky. Podle nejvyššího komunisty Filipa má každý právo na svůj názor. Ovšem kromě Horákové a dalších 247 komunisty v bývalém Československu popravených.

Stačilo jen pár dní v Praze a štáb německé televize Kabel Eins mohl ve svém pořadu Pozor podvod poreferovat, že v české metropoli vás okradou pomalu i v kostele. Přitom tihle lidé jsou docela otrlí, cestují po celém světě a informují německé turisty, na co si kde mají dávat pozor. V České republice je to tedy předražená jízda taxíkem a směnárny, kde prodávají koruny za nehorázné ceny. Například směnárna na Florenci nabídla za jedno euro pouhých šestnáct korun. A to se vyplatí! Zase jsme slavní, hurá!

Je skvělé mít silného prezidenta, který se ani medvěda nebojí a holýma rukama by ho klidně rozsápal. Myslíme prezident toho medvěda. Protože řeč není o nikom jiném než o samotném bohatýrovi Vladimiru Putinovi. Není se tedy čemu divit, že si 74 procent Rusů v referendu odhlasovalo, že tatíček Putin může veliké zemi z pozice hlavy státu vládnout až do roku 2036, tedy dalších dlouhých šestnáct let. A kdo ví, co bude potom. Tenhle chlapík má totiž živou vodu, elixír mládí a svatý grál v jedné tabletce. Ještě se budou dít věci!

Piráti navrhli, aby byla v Praze legalizována prostituce. To zvedlo ze židle lidovce Jana Wolfa, který namítal, že by se zastupitelé stali pasáky a metropole největším kuplířem. Prostituce je podle něj práce pudová a žádná živnost, která by stála za legalizaci. Jo, ti Pražáci, těm je hej! Nejvyšší platy mají, nejdražší káry v garážích, a teď si ještě udělají z města jeden velký bordel. Na druhou stranu, neříká se to o celé téhle zemi?

