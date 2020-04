Pane Zemane, jste prezident čínských firem. Když si národ šil roušky, byl jste zalezlý v Lánech, teď Číně pochlebujete

Vážený pane Zemane,

Právě jsme si přečetl Váš dnešní rozhovor a opravdu se nestačím divit. Jediné, v čem se s Vámi dá souhlasit, je nepředvídatelnost nastalé situace. Nikdo z nás toto nezažil a velmi těžko se na to dalo připravit.

Kde jste byl? Zašitý v Lánech

Čínský virus k nám dorazil a jsem hrdý na to, jak jsme to zvládli. Sami jsme si dokázali ušít roušky pro cca 95% populace. Žádný dovoz z Číny, udělali to Češi, Moraváci a Slezané, ten národ, který si Vás zvolil prezidentem, a ten národ na který tak okatě kašlete. Dokázali jsme to v rekordně krátkém čase, roušky z bavlny šily obce, firmy, dobrovolníci, během hodin jsme se dokázali sami o sebe postarat.

Kde jste byl zatím Vy? Zašitý v Lánech jste se nechal obsluhovat testovaným personálem, abyste náhodou nechytl ten „soudružský“ virus. Zajistili jsme roušky nejen pro občany, ale i pro nemocnice, domovy pro seniory, sociální zařízení, firmy zkrátka pro všechny. Zajistili jsme pro ně respirátory, podívejte se na naše firmy, které doslova ze dne na den dokázaly vyrábět stovky či tisíce kusů respirátorů pro zdravotníky, hasiče a další rizikové pracovníky.

Dodali nám vadný materiál za miliardy

Starosta Málek píše Zemanovi: Nejste český prezident. Když si národ šil roušky, byl jste zalezlý v Lánech a teď pochlebujete Číně. Neustále vychvalujete čínské dodávky. Čína k nám především dodala onen virus. A zboží, co nám poslala? Jednorázové roušky, které po 2 hodinách používání jdou do koše (naše bavlněné a z netkaných textilií jsou opakovaně použitelné), respirátory nefungují a opět se jedná pouze o jednorázové zboží, tedy opět to končí v koši. Z Číny jsme si dovezli odpad, který jsme velmi draze zaplatili. Možná by stálo za to i vědět, kolik procent z ceny skončí u zprostředkovatelů tohoto „výhodného“ obchodu, kteří tam nedávno letěli vládním speciálem.

Místo toho, abyste ocenil přístup starostů, primátorů, hejtmanů, ředitelů nemocnic a domovů, tisíců firem, charity, desítky tisíc dobrovolníků, a to jsou lidé, kteří velkou měrou přispěli ke zvládnutí krize, neustále pějete chválu jen na pachatele tohoto zločinu, který ještě má drzost na svém protiprávním jednání vydělávat.

Do této chvíle jsem Vás respektoval jako prezidenta, svým postojem k našemu národu jste zradil jeho důvěru. Vy nejste český prezident, Vy jste prezident čínských lobbistů a čínských firem. Tak si do té úžasné Číny odleťte, zejména ve Wu chanu je nyní krásně.

- Pavel Málek, starosta města Jevišovice -

