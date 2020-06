Sbírka na Ovčáčkovo vzdělání, Babišovy výchovné metody a černá čokoláda je rasistická

Jeden z nejslavnějších filmů byl stažen z nabídky HBO Max. Sever proti Jihu přitom získal osm Oscarů a kritiky je považován za jedno z nejlepších děl světové kinematografie vůbec. Podle vedení HBO je však rasistický. „Jih proti severu je produktem své doby a zobrazuje některé etnické a rasové předsudky, které byly bohužel běžné v americké společnosti,“ sdělila společnost. Smrt George Floyda zřejmě zasáhla mozkové buňky některých lidí více, než je zdrávo. Co zakázat westerny, protože v nich dochází k likvidaci indiánů? Co přestat vysílat snímky z korejské či vietnamské války? A co třeba černá čokoláda? Té rasismus kouká z očí.

Nikým nevolený nižší státní úředník opět roztočil své hnojomety naplno. Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček se tentokrát na Twitteru pustil do předsedy Senátu, který je ve své funkci z vůle lidu. Podle bývalého redaktora komunistických Haló novin bude Vystrčil přímo zodpovědný za ekonomické ztráty, protože svou cestou na Tchaj-wan rozhněvá všemocnou Čínu. Panu Ovčáčkovi jsme ochotni uhradit náklady na doučování z matematiky a vůbec všeobecného přehledu, aby už příště neplácal nesmysly. Čísla totiž jasně říkají, že Tchaj-wan je pro Česko čtrnáctkrát významnějším ekonomickým partnerem než Čína. A to už ani nemluvíme o tom, že zatímco Číně jsme v době koronavirové krize platili miliardy za často nekvalitní ochranný materiál, Tchaj-wan nám poslal tuny zdarma. Když se chce pan Ovčáček ohánět byznysem, měl by se alespoň základně dovzdělat.

Letecká společnost Smartwings v pátek publikovala v několika médiích inzerát, ve kterém se podivuje nad tím, že vláda váhá s pomocí této soukromé společnosti. Firma kamaráda premiéra Andreje Babiše by ráda získala od státu překlenovací úvěr nebo alespoň ručení. Jinak prý může dojít k zastavení provozu. Což by bylo samozřejmě nemilé, protože by o práci mohlo přijít až 2 500 lidí. Smartwings si stěžují na nerovné příležitosti, protože prý na žádnou pomoc nedosáhnou. A tak jo, pojďme do toho a půjčme jim ty peníze. Ale totéž udělejme pro všechny soukromníky, kterých se koronavirová krize dotkla a kterým vláda zakázala podnikat. Pak je to naprosto fér a rovná příležitost má smysl. A taky by bylo možná fajn neutrácet za inzeráty a šetřit, ne?

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka si tak trochu naběhl na vidle. Což pro něj jako pro stále aktivního zemědělce nemusí být až tak neobvyklé. Předseda KDU-ČSL v jednom rozhovoru prohlásil, že rád provokuje v obchodech otázkou, odkud mají jablka. Dodal, že česká rozhodně nejsou. No, pane Jurečko. Máme polovinu června a to není období, kdy by se sklízela jablka. A jak zřejmě víte, ani loni nebyla úroda v tuzemsku zrovna na jásání. Takže věříme, že za pár týdnů se českých jablíček určitě dočkáte.

Nový radní České televize a moderátor Lubomír "Xaver" Veselý začal ve své funkci naplno úřadovat, notičky má zřejmě pečlivě předepsané a nalinkované. Veřejnoprávní média jsou některým skupinám dlouhodobě trnem v oku a jakmile se naskytne příležitost, jak oslabit kritické hlasy, nesmí se promeškat ani vteřina. Xaver se nechal slyšet, že by se mu líbilo, kdyby moderátora diskuzního pořadu České televize Otázky Václava Moravce střídali různí moderátoři. Podle něj se pěstuje kult osobnosti. Nechme teď stranou, že síla pořadu je v nezávislosti a kvalitní přípravě. Ale ten kult? Opravdu hovoří o kultu v době, kdy premiér rozdává svůj mail a telefon a chce řešit všechny problémy světa a kdy členové hnutí ANO poslušně šoupou nohama a plní bezezbytku přání a rozkazy svého guru? Vážně je nutné řešit kult Moravce, když máme za sebou několikatýdenní exhibici Andreje Babiše na tiskových konferencích? To snad ne!

Je dobře, že si stále připomínáme nacistická zvěrstva, mezi které samozřejmě patří i lidická tragédie. Hrůzy připomněl i místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, za což si samozřejmě zaslouží pochvalu. Už ale nezmínil, že to byla právě komunistická strana, která osvobodila jednoho z aktérů lidického masakru a přijala ho do svých udavačských služeb. Max Heinrich Rostock, velitel služebny nacistické zpravodajské služby na Kladně byl na vraždách osobně zainteresovaný. V roce 1950 byl sice odsouzen k trestu smrti, komunistický režim si z něj ale o tři roky později udělal agenta StB pod krycím jménem Fritz. Takže soudruhu Grospiči, i toto je třeba připomínat. Abychom věděli, s kým máme tu čest...

Kdyby se Andrej Babiš jednou rozhodl odstoupit z postu premiéra České republiky, což ale zřejmě nikdy, nikdy, nikdy neudělá, mohl by se život jako učitel. Má pro to jasné vlohy. Když se předseda vlády sešel se starostkou středočeských Mnichovic Petrou Peckovou, uplatňoval na ni své brilantní výchovné metody. „Řekl mi, že nemám být drzá a nemám do médií hovořit způsobem, že mu ničím jeho mediální obraz a jeho PR,“ tvrdila Pecková po schůzce. Přesně tak, drzost se neodpouští! Naplácat paní Peckové asi nemůže, poznámka do žákajdy asi také půjde těžko, tak co třeba zbytek hodiny na chodbě?

