Čau, lidi. Otázky Václava Moravce možná nahradí pořad s kvalitnějším obsahem

/POLITICKÁ SATIRA/ „Bude to levnější, zábavnější a hlavně objektivnější,” napsala na svém twitterovém účtu vycházející hvězda hnutí ANO Barbora Kořanová. Zprvu nenápadná politická figura začíná vytahovat drápky. Dlouho se na politické scéně neobjevil tak výrazný bojovník za objektivitu a hodnoty členů rady České televize.

Kromě radního Zdeňka Šarapatky se terčem jejího kritického soudu stal také moderátor Václav Moravec. „Podle mě by tam ale některé pořady neměly být. Třeba otázky Václava Moravce. Já na ten pořad nekoukám, za mně je za zenitem,” vysvětlovala záhadně Kořanová v rozhovoru pro iRozhlas.

Na první pohled poněkud zmatený přednes názorů se postupně odhaluje jako geniální a promyšlený tah. Kořanová totiž připravila ornou půdu pro otázku: Co bude, až nebude Moravec? Co bude, až nebude OVM? Nedělní poledne na České televizi tak dostane zcela novou tvář a Ano, bude líp.

Čau, lidi

Andrej Babiš na vyjádření své poslankyně Barbory Kořenové reagoval i v pravidelné hlášení na facebooku.

„Čau, lidi, další týden za námi. Já už spím asi jenom dvacet minut za den, ale zvládám to. Pro vás všechno. Pro tuhle úžasnou zemi plnou šikovných lidí. Žiju z těch vašich děkovných dopisů, jak jsem prý zachránil tisíce mrtvých. Marek Prchal mi to vždycky předčítá před tím kráťoučkým spánkem, co každý den mám. Nemůžu pak prostě vyspávat, protože slyším všechno, co vás trápí. Není to sranda a já mám o vás fakt starost jako. Hodně lidí si taky stěžuje na ten pořad v České televizi. No vždyť ho znáte, je tam asi 30 let. No Otázky Václava Moravce. Říkáte, že pan moderátor je už za zenitem, teď s tím přišla i moje poslankyně a musím vám dát za pravdu. Teď jsem poslal na radu ČT, kromě několika dobře míněných výhrůžek, také jeden skvělý nápad. Prostě ho v neděli na České televizi nahradím. Ještě není nic jisté, ale nebylo by fajn se každou neděli vidět v poledne i v televizi? Čau, lidi, tak možná nahradí Otázky Václava Moravce. To by byla paráda,” říká úvodem u tříhodinového videa premiér Andrej Babiš.

Jak se zdá, ledy se ve veřejnoprávní instituci začaly hýbat a jestli jste měli pocit, že je Andrej Babiš všude, ještě ho pořád není dost. Proč celou situaci rozpoutala právě poslankyně Barbora Kořenová? Údajně by totiž velmi ráda nahradila Michaelu Jílkovou v pořadu Máte slovo, který také běží na České televizi. Hnutí Ano je tak v touze po objektivitě veřejnoprávní instituce schopná udělat opravdu cokoli.

