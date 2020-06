Komunistický cenzor Filip, Prymulův první převratný objev o útočném viru a Babišova osudová

COVID-19 si nevybírá, jde po každém! S tímto převratným objevem přišla česká vláda, když na koupalištích konečně povolila cestu pro limču bez roušky stejně jako z deky do vody. Děkujete, když pro vás někdo něco udělá? Ano? Pak jste normální. Bohužel to neplatí o naší Sněmovně, která odmítla poděkovat zemi, která nám darem zaslala tuny ochranných pomůcek. A co vlastně, vždyť je to jedno. Stejně se nám tu zase začíná rozjíždět komunistická cenzura. Takový byl uplynulý týden, který je těžké brát S NADHLEDEM.

COVID-19 si nevybírá, jde po každém! S tímto převratným objevem přišla česká vláda, když na koupalištích konečně povolila cestu pro limču bez roušky stejně jako z deky do vody. Děkujete, když pro vás někdo něco udělá? Ano? Pak jste normální. Bohužel to neplatí o naší Sněmovně, která odmítla poděkovat zemi, která nám darem zaslala tuny ochranných pomůcek. A co vlastně, vždyť je to jedno. Stejně se nám tu zase začíná rozjíždět komunistická cenzura. Takový byl uplynulý týden, který je těžké brát S NADHLEDEM.

Je třeba pogratulovat vládě České republiky, která konečně přišla na to, že nový typ koronaviru na koupališti nepozná, kam člověk jde. Ještě před několika dny byla totiž povolena cesta z deky do vody bez roušky, ovšem pro párek v rohlíku už jste si museli jít ke stánku s ochranou dýchacích cest. Jako by měli naši politici k dispozici tajné materiály z Oblasti 51, kde se snad na UFOunech...no, to je jedno. Zkrátka od 1. června už na koupalištích nemusíte roušky nosit vůbec. Možná je to první objev novopečeného vládního zmocněnce pro vědu a výzkum Romana Prymuly.

V době kronavirové krize poslal Tchaj-wan do České republiky jako dar několik tun ochranných pomůcek. Je tak opravdu trapné, že "zásluhou" ANO, KSČM, ČSSD a SPD neprošlo Sněmovnou hlasování o poděkování této zemi. Vlastně trapné už je pouze to, že vládu musí někdo nutit, aby poděkovala, výsledek hlasování pak není na ruměnec ve tváři, ale na chození kanály. Naproti tomu díků Číně, které jsme za ochranný materiál zaplatili deset miliard, "letělo" více než dost. Takto se nechová sebevědomá země, ale vazal čínského režimu.

Cenzura jako v dobách tuhého socialismu. Tak vypadalo jednání Sněmovny, během kterého její místopředseda a předseda KSČM Vojtěch Filip svévolně ukončil řeč poslance Pirátů Jana Lipavského, který kritizoval zvažovanou intervenci státu do soukromé letecké společnosti Smartwings. Podle Filipa prý Lipavský nemluvil k tématu, což ale nebyla pravda. „Tady bolševickej cenzor někomu odebírá slovo. Co si to dovoluje,“ ptal se Pirát Ferjenčík. Provládní většina následně chybu vrcholného komunistického pohlavára hlasováním odmítla. Tak, milé děti, takto to vypadalo před rokem 1989. Kdy asi začne posílání nepohodlných lidí do lágrů?

Tlak na odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka stoupá. Dlouhodobě se tímto přáním netají komunisté, kteří začínají hartusit zbraněmi a tvrdí, že pokud "zlobivý hoch" zůstane na svém místě, nepodpoří ve sněmovně některé vládní návrhy. A jak známo, bez KSČM je Babišův kabinet namydlený. Více či méně přímé či nepřímé "rady" zaznívají i z Hradu. A co je nejdůležitější, podle zákulisních informací sílí snaha ze strany Ruska, které chce pomstu za Koněva, špatně uvařený boršč i neklidný spánek Vladimira Putina. A to jsou silné argumenty.

Osudová je nejen pátá symfonie Ludwiga van Beethovena, ale možná také myšlenka Andreje Babiše zařadit znovu současnou hejtmanku Středočeského kraje do čela kandidátky pro podzimní komunální volby. Jaroslava Pokorná Jermanová totiž za necelé čtyři roky svého "panování" dokázala napáchat tolik šíleností, že pokud by opravdu byla lídryní ANO, současná opozice může pomalu začít bouchat šampaňské. Vypočítat její chyby snad ani nejde, prsty na rukou by nestačily. "Umění" Jermanové vygradovalo žalobou za záchranářku Brožovou a následná tisková konference, na které chtěla podepsat petici za její podporu. Ano, tahle paní na podzim přinese změnu!

Spolumajitel a předseda představenstva společnosti Smarwtings Jiří Šimáně tvrdí, že od státu potřebuje půjčku nebo záruku za komerční úvěr ve výši 1,7 až dvě miliardy korun, pokud možno do několika málo týdnů. Jinak letecká společnost zkrachuje. To je vše. Žádnou skrytou zápletku nehledejte, není tu. Když si to tedy shrneme, soukromá firma chce garanci nebo půjčku. Pokud se tak nestane, skončí. A tak je třeba se ptát, no a co? Skončila celá řada soukromých společností, na které se stát vykašlal, když rozhodnutím vlády ze dne na den přišly o příjmy. Tak proč pomáhat zrovna firmě kamaráda premiéra Babiše? Že by tato otázka byla rovnou odpovědí?

