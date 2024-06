Počasí v Česku: Letos nás čeká rekordní sezóna hurikánů

Rok hurikánů je tu, počasí nám dá zabrat. Zřejmě se dočkáme vysokého počtu obrovských bouří, tedy takových, které dostanou své jméno. Průměrná sezóna jich má čtrnáct, letos podle odborníků překonáme rekord třiceti hurikánů za jedinou sezónu. „Nad Atlantikem jsou ideální podmínky. Teploty jsou vysoké, oceán se rychleji zahřívá a tropické cyklóny tak budou nejen četnější, ale také mnohem intenzivnější,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz Vávra.

V Česku záplavy a vytopené sklepy

Pokud jsou bouře silné, mohou mít dopad i na Českou republiku. „Bavíme se o tzv. exhurikánu. Není to přitom žádná novinka, stalo se to už mnohokrát. Třeba v době řádění hurikánu Martin v listopadu 2022, v říjnu 2020 to byla Zeta atd. Těch příkladů je opravdu hodně. Nejde přesně říct, co se v Česku stane. Jde o to, jak se bude exhurikán chovat a také kde se bude nacházet,“ vypočítal Vávra.

Podle něj víceméně platí to, že pokud se exhurikán neposune dál než nad severozápadní Evropu, pro Česko to bude pravděpodobně znamenat příliv teplého vzduchu a jasné počasí. „Ovšem jestli dorazí až na východ, k nám to přinese něco jako období dešťů. Často i velmi silných a dlouhodobých, nepůjde tak zřejmě jen o krátké přeháňky, které by zalily úrodu. Lokální záplavy, vyplavené sklepy atd., s tím je třeba počítat.“

Na hurikány nestačila stupnice

Vědci již dříve zjistili, že za extrémně aktivní hurikány může změna klimatu. Dnes jsou tyto bouře mnohem pravděpodobnější, než tomu bylo ještě v osmdesátých letech. Na vině je již zmíněné rychlejší zahřívání oceánů. „Hurikány ‚rostou‘ z tenké vrstvy teplé oceánské vody, která se vypařuje, stoupá a vytváří bouřkové mraky. Čím je oceán teplejší, tím více energie tento systém získává, což urychluje proces tvorby bouří a umožňuje rychlým bouřím, aby se rychle zformovaly,“ vysvětlil Vávra.

Od března 2023 dosáhly průměrné teploty mořského povrchu po celém světě rekordně vysoké hodnoty, což naznačuje, že nás čeká opravdu rušná sezóna bouřek. Své si „řekne“ i jev zvaný La Niña, chladnější protějšek El Niña. „Jde o to, že La Niña oslabuje pasáty a naopak snižuje vertikální střih větru, což je to, co tlačí počínající bouře,“ dodal pro Čtidoma.cz Vávra.

V tomto desetiletí se světem prohnalo už pět bouří bezprecedentní rychlostí 309 km/h nebo více. To vedlo vědce k navržení nové síly „kategorie 6“, která by je dokázala popsat.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Ženu bez hlavy vozila týdny v kufru. Toužila po tom, co bylo její.