Ženu bez hlavy vozila týdny v kufru. Toužila po tom, co bylo její

Rodina rekreantů narazila na bezhlavé tělo. Mee Kuen Chong, narozená v Malajsii a známá také jako Deborah, byla nezvěstná 16 dní. Tělo pohřešované 67leté ženy bez hlavy leželo v lesích v davonském městě Salcombe více než 300 kilometrů od jejího domova v severozápadním Londýně. Její hlava byla objevena poblíž o několik dní později. „Následný soudní proces jsem s kolegy sledoval. Bylo to něco neuvěřitelného. Z detailů doslova mrazilo,“ uvedl pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

Případ vypadal jednoduše. Jemma Mitchell napadla a zabila zesnulou a její tělo pak převezla do Salcombe ve velkém modrém kufru, kde se ho pokusila zbavit. Během dvoutýdenního slyšení vše Mitchell poslouchala ze skleněného boxu, rodina paní Chong sledovala vše z Malajsie díky streamu. Podle obžaloby byl motiv jasný – peníze.

Měla dobré srdce a hodně peněz

Mitchell pochází z bohatého prostředí, má soukromé vzdělání, její matka dříve pracovala na ministerstvu zahraničí. Vlastní nemovitost v Austrálii, kde se narodila, a rodinný dům v Londýně je v oblasti, kde se domy zřídka prodávají za méně než 1 milion liber. Paní Chong dle doložených textových zpráv, které si vyměnila s obžalovanou, věřila, že dům má cenu dokonce 4 miliony liber. Nemovitost však potřebovala rekonstrukci, místnosti byly přeplněné nejrůznějšími věcmi tak, že do některých se vůbec nedalo vstoupit.

Buď jak buď, paní Chong nabídla Mitchell 200 000 liber na pomoc s opravou jejího domu, ale od nabídky ustoupila. Krátce nato zmizela. Obě ženy se považovaly za oddané křesťanky, setkaly se prvně prostřednictvím církve v srpnu 2020. Mitchell byla aktivní na seznamce s názvem Christian Connection, obě ženy si posílaly zprávy.

Není známé, co je k sobě přitahovalo, ale paní Chong byla zranitelná žena s duševními problémy. A Mitchell, která vystudovala osteopatii, jí nabídla zdravotní rady a duchovní útěchu. Paní Chong byla známá svou velkorysou povahou, přátelila se s bezdomovci a otevírala své dveře těm, kteří to potřebovali. Zdálo se, že ženy mají dobrý vztah. Vše se ale začalo zamotávat.

Promyšlené detaily, něco ale nenaplánovala

Policisté sledovali několik stop, až nakonec odhalili ponurý podvod a důvod, proč Chong „musela“ zemřít. „Detektivové našli závěti paní Chong a prokázali, že byly vytvořeny a podepsány někým jiným než zesnulou. Měla totiž značný majetek a Mitchell na něj dostala zálusk,“ vysvětlil Vlastimil Kořen. Velká část procesu se pak soustředila na modrý kufr, který svědkové viděli, jak ho Mitchell táhne ulicemi Londýna. Obžaloba uvedla, že mrtvá paní Chong byla uvnitř.

O dva týdny později si s použitím falešného jména a po reaktivaci telefonního čísla zesnulého souseda vražedkyně najala auto, naložila do něj kufr a odjela do Devonu. Tam se chtěla těla zbavit. „Měla to neskutečně promyšlené. Málokdy se stává, aby si vrah promyslel detaily, a pokud něco nevyjde, aby jednal tak chladnokrevně. Nebylo pochyb o tom, kdo nebohou ženu zabil. Ten způsob byl ale šokující.“

Chladnokrevné chování Mitchell prokázal i fakt, že po vraždě šla na rande do londýnské zoo s mužem, kterého poznala na seznamce. Ani ona si ale nedokázala naplánovat, že cestou do Devonu na jejím autě praskne pneumatika. Muž ze servisu si pak všiml, že se Mitchell chová divně a také cítil podivný zápach. Bylo mu divné i to, že žena chce nefunkční pneumatiku položit na zadní sedadlo, a ne do kufru.

Věděla, jak rozřezat tělo

Zajímavostí bylo i to, že Mitchell vystudovala na King’s College London, měla titul v humanitních vědách, který zahrnoval kurz experimentální anatomie. Takže uměla rozřezat tělo. Měla schopnosti odstranit hlavu, i když není jasné, proč to udělala. Sedm let také pracovala jako osteopatka v Austrálii, než se v roce 2015 vrátila do Velké Británie, kde žila se svou matkou a sestrou.

Mitchell je jediná osoba, která přesně ví, co se stalo na Chaplin Road, v domě paní Chong, toho hrozného dne v červnu 2021. Policie a všichni ostatní mohli jen skládat střípky mozaiky a do jisté míry spekulovat. Téměř jisté však je, že hlavu mrtvé usekla bezprostředně po vraždě. Proč ale tělo přesouvala a proč si vybrala Salcombe v Devonu, se asi nikdy nedozvíme.

„Jasný je motiv, to mně osobně stačí. Když Mitchell viděla, že mizí její šance získat finanční prostředky, po kterých tak zoufale toužila, rozhodla se zaútočit a svoji kamarádku zavraždila,“ dodal pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen. Mitchell byla shledána vinnou z vraždy a odsouzena na 34 let ve vězení.

