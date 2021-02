Před 24 lety se sci-fi stalo skutečností. První klonovaná ovce Dolly způsobila ve světě obdiv i poprask

Dnes by první klonovaná ovce Dolly slavila 24. narozeniny. Narodila se ve Skotsku a za tímto kontroverzním vědeckým úspěchem stojí profesor Ian Wilmut z Roslinova institutu. Dokázal něco, co bylo do té doby veřejností vnímáno jako myšlenka ze sci-fi filmu či literatury. Z vědeckého pohledu se tak učinil neuvěřitelný objev, který má však hlubokou historii.

Myši a žáby

Na embryonální úrovni se podobné pokusy o klonování zkoušely již v padesátých letech. Tehdy se však jednalo o myši a žáby, ale vědci pracovali pouze s embryi. Byly tak vyšlapané první krůčky k tomu, aby se jednoho dne podařilo z pouhé buňky vědecky “vypěstovat” život.

Sám Ian Wilmut se k úspěšnému výsledku musel dopracovat skrze 276 neúspěšných pokusů. Pod jeho rukama vznikalo několik podivných genetických mutací, což vedlo k velmi kritickým reakcím, jež hovořily o nemorální vědecké práci.

Proti přírodě

"Je to proti bohu a přírodě!" Nejhlasitější argument náboženské obce donutil k vyjádření i tehdejšího prezidenta Billa Clintona: "Život je opravdový dar, který musíme respektovat, a ne ho klonovat," zaznělo v jednom z jeho veřejných prohlášení.

Vědci, kteří se klonováním zabývali a stále zabývají, se brání tím, že tento výzkum má význam hlavně v nahrazování nemocných buněk těmi zdravými.

Kde je Dolly?

Vědci na jméno své zázračné ovce přišli velmi zajímavým způsobem, který v dnešním korektním světě může působit až sexisticky. Ovce byla ztvořena z buňky mléčné žlázy. Její jméno Dolly odkazuje na slavnou country zpěvačku. Žádný z vědců si nedokázal vybavit působivější poprsí, než jaké měla Dolly Parton. V současné chvíli si můžete ovci Dolly prohlédnout vycpanou v edinburském muzeu.

