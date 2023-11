Sněhule - Dokonalá obuv pro aktivní a stylovou ženu

Proč zakomponovat do letošního botníku pohodlné dámské sněhule?

Zimní dámské sněhule jsou v chladných dnech tzv. must have kousek. Jedná se o hřejivý model obuvi, která nezklame žádnou akční slečnu či dámu. Zimní sněhule však musí být kvalitně zhotoveny. Bez toho by to nešlo. Dámské sněhule mohou nosit ženy všech věkových kategorií. Také je můžeme zařadit do sportovních, ale také do ležérních nebo dokonce do městských outfitů. Jedná se o všestranné boty, které by vás měly díky svým vlastnostem podržet i za třeskutého mrazu. Kvalitní dámské sněhule najdou zájemkyně také na oblíbeném e-shopu CCC. Tady si přijde na své každá trendy dáma či slečna.

Podle jakých kritérií volit dámské sněhule?

Stylové dámské sněhule by měly ženy vybírat na základě různých kritérií. Důležitá je totiž nejen cena a barva, ale také kvalita provedení zimní obuvi. Dámské sněhule by měly být zejména voděodolné a vetruvzdorné. Další žádoucí vlastností je oděruodolnost. Díky zmíněným vlastnostem obuvi budete v suchu a v teple za každého počasí. Dámské sněhule vám pak musí sedět tzv. na míru. Jedině tak budou totiž plnit své funkce. V dobře padnoucí obuvi nesmí chodidla plavat, ale nesmí být ani utlačovány konečky prstů. Nakupujete-li s oblibou boty online, vezměte si k tomu na pomoc i klasický krejčovský metr. Díky němu pak pečlivě změřte vnitřní stélku jiné boty, která vám dobře padne. Naměřený výsledek je pak ještě potřeba porovnat s velikostní tabulkou zvoleného výrobce sněhulí. Různé módní obuvnické značky mají totiž rozdíly v číslování. Trendy a pohodlné dámské sněhule seženou ženy a slečny i v prodejnách CCC. Zde je to sázka na jistotu.

Jaký design sněhulí bude pro letošek in?

V letošní sezóně budou hrát prim dámské sněhule s potiskem. Může se jednat o drobné logo vaší oblíbené značky, ale také o maxi obrázek s vaším oblíbeným zimním motivem. Jak se v módě s oblibou říká, fantazii se meze nekladou. Důležité je totiž to, abychom se ve vybrané obuvi cítily tzv. své. Chceme-li být letos trendy, můžeme vsadit na dámské sněhule se zvířecími motivy či s dekorativními prvky. In budou kožené šňůrky, ale i chundelaté kožešinky nebo kovové cvočky. Ty pak lehce sladíte i se svými stříbrnými nebo se zlatými šperky. Dámské sněhule mohou mít i nejrůznější barvy. V módě budou letos přírodní a pastelové tóny barev. Krémové, béžové i khaki sněhule tak budou dobrou volbou. Vyhýbat se nemusíte ani černé nebo bílé klasice. Tady jde o barvy univerzální, které z módy nevychází. Tyto sněhule pak snadno sladíte i s oděvy se vzory a s motivy. Dámské sněhule pak nezapomeňte kombinovat i se stejnobarevnými módními doplňky. Ty by měly ladit nejen barvou, ale i strukturou. Zmíněné modely dámských sněhulí mohou ženy nakupovat také v kamenných obchodech CCC. Výběr je tu opravdu široký a ceny parádně nízké.