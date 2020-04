Stovky psů ve vrhly z jediného mostu. Skotský most psích sebevrahů láká milovníky záhad

Pokud byste se rozhodli - až to podmínky dovolí - vydat na průzkum malebné krajiny okolí skotského města Dumbarton, bude dobré důkladně zvážit, zda s sebou vezmete i svého psího miláčka. Místní most Ouvertoun je totiž poněkud zlověstný. Je pověstný množstvím psích sebevražd…

Pokud byste se rozhodli - až to podmínky dovolí - vydat na průzkum malebné krajiny okolí skotského města Dumbarton, bude dobré důkladně zvážit, zda s sebou vezmete i svého psího miláčka. Místní most Ouvertoun je totiž poněkud zlověstný. Je pověstný množstvím psích sebevražd…

Gotický most, klenoucí se nad padesát metrů hlubokou roklí, je proslulý svojí pověstí místa sebevrahů - ovšem těch psích. Co se tady doopravdy děje a co zvířata nutí ke skoku, jenž nemůže být jiný než osudný?

Může za to Bílá paní?

Případy, které bohužel nejsou ojedinělé, samozřejmě budí pozornost i bujnou fantazii pověrčivých lidí, kteří tomuto fenoménu přikládají nadpřirozený původ. Jedním z důvodů, kterými psí sebevraždy vysvětlují, je přítomnost Bílé paní z Ouvertounu, která psy dokáže dovést k šílenství a k rozhodnutí skočit.

Ještě horší varianta

Mnohem temnější a bohužel i pravdivý příběh vypráví o otci, který v přesvědčení, že je jeho dítě posedlé ďáblem, hodil svého potomka v roce 1994 právě do této rokle. Dítě pád bohužel nepřežilo a i když byl otec později prohlášen za nepříčetného, život mu to vrátit nemohlo. Místní dokonce vypráví, že se psi snaží skákat většinou právě z místa, kde otec zabil svoje dítě. Domnívají se, že strašlivé utrpení za sebou zanechalo dodnes patrnou stopu, kterou my lidé nevnímáme, ale psi se svými vyvinutějšími smysly ji vycítí. Každopádně místní lidé doporučují, aby chovatelé svoje psy v těchto místech raději venčili pouze na vodítku.

Bonnie skok přežila

O podivném příběhu, který se v těch místech udál, vyprávěla podle The New York Times také paní Mackinnonová. Jejich border kolii Bonnie “něco” upoutalo, jakmile se k mostu přiblížili. „Nejprve ztuhla, ale pak se zdálo, že je posedlá podivnou energií, rozběhla se a skočila z okraje mostu dolů,“ vzpomínala na tři roky starý zážitek, na nějž nezapomene. Tenkrát se rozběhla po srázu dolů v přesvědčení, že je její pes určitě mrtvý. Bonnie ale k jejímu překvapení i radosti žila. „Byl to zázrak,“ je dnes přesvědčená paní Mackinnonová.

Stovky psů

Podle místních badatelů se z mostu dolů vrhly již stovky psů - střízlivější odhady hovoří o třech stech, bulvárnější zprávy pak popisují na šest stovek případů. Ne nadarmo si tedy most v Dumbartonu vysloužil přezdívku Most psích sebevrahů. Co se ale se zvířaty na mostě děje?

Keltské děditství

Svoji teorii má i místní taxikář Alastair Dutton, který věří, že místo, kde je most postaven, odpovídá popisu toho, co Keltové považovali za místo, kde se nebe dotýká země. "Lidé v Dumbartonu jsou velmi pověrčiví," řekl místní taxikář. „Vyrostli jsme zde a věříme na duchy jednoduše proto, že jsme je tady všichni viděli nebo cítili.“

Vysvětlení pro realisty

Poněkud realističtěji si celou záhadu vysvětluje místní obyvatel Bob Hill, který společně se svojí manželkou viděl již několik psů, kteří se zdánlivě bezhlavě vrhli do hlubiny. Podle jeho mínění láká psy pach zvěře, která pod mostem často prochází. A protože má most zvláštní konstrukci, která dává zapomenout na jeho okraje, může to psy zmást a oni pak udělají svůj osudný krok do prázdna. Nicméně i Bob Hill přiznává, že je toto místo velmi mystické. „Skotsko je místo, kde je spousta nadpřirozených jevů, které jsou zde zkrátka součástí lidských životů,“ dodal.

O úmysl prý určitě nejde

Do bádání se v roce 2010 pustil i zvířecí behaviorista David Sands, který vylučuje možnost, že by se zvířata na mostě zabíjela úmyslně. Přiklání se k názoru, že psi skočí nevědomě do hlubiny v honbě za zvěří. Přesto i on konstatoval, že měl v těchto místech velmi zvláštní pocit. Je to jen sugesce nebo skutečnost?

Proč právě zde?

Zdá se, že logika hovoří ve prospěch racionálního vysvětlení. Místní se ale přesto ptají: proč psi neskáčí i z jiných mostů v okolí, které jsou podobné a stejně jako pod Mostem psích sebevrahů je i pod nimi rokle, kde se potulují divoká zvířata?

KAM DÁL: Bez klasického zápisu přijdou děti o důležitý rituál, říká ředitel základní školy.