Strašlivý tvor, kterému by záviděl i filmový vetřelec: Je jedovatý, má kovové tesáky, prokousne i pancíř

Mnohoštětinatci mají červenou barvu, proto ten anglický výraz blood worm. Znají je rybáři, protože imitace těchto červů slouží jako návnada pro chytání ryb. Pokud jste ryba, pak je pro vás červený mnohoštětinatec opravdová lahůdka. Pokud jste ale třeba krab, pak jste ve velkém maléru.

Kořist prokousne, ochromí a sní zaživa

Tito červi, kteří, když se zadaří, mohou dorůst až délky 35 cm, mají skutečně smrtící výbavu. Jak zjistili vědci, jejich zuby obsahují měď, velké množství mědi. Vlastně jsou to nejvíc kovové zuby v celé živočišné říši a do značné míry vypadají, jako by je někdo vyrobil v továrně. Červi je dokážou vysunout podobně jako vetřelec svou čelist.

Účel to má jediný, prorazit krunýře a pancíře krabů či jiných vodních mlžů. Tím to ale nekončí. Zuby jsou navíc plné jedu, který způsobí to, že je nebohá oběť zcela paralyzovaná. Onen jed je taky velmi zajímavý, obsahuje 32 různých toxinů, takže funguje skutečně na každou kořist. Paralyzovaná kořist je pak sežrána zaživa.

Červi tráví většinu času zahrabaní v písku v mělkých pobřežních vodách. Jakmile narazí na vhodnou kořist, vystřelí ze svého úkrytu a začnou se prokousávat do útrob své kořisti. Je to opravdu hrůzná představa. Čelisti mají ohromný tlak a stisk, jsou to opravdu smrtící tesáky, přestože mají jen 2 milimetry. „Jsou to velmi nepříjemní červi, protože jsou agresivní a snadno se nechají vyprovokovat. Když se setkají s jiným červem, obvykle bojují a jako zbraň používají právě své měděné čelisti,“ uvedl spoluautor studie o těchto červech Herbert Waite, biochemik z kalifornské univerzity v Santa Barbaře. Souboj dvou červů vybavených takovými zbraněmi musí být pořádně krvavá podívaná.

Kousne i člověka, ale nezabije

Byl to právě Waite, který se zaměřil na to, jak vlastně v těle červů vzniká měď. Za normálních okolností byste k tomu potřebovali docela solidní vybavení a spoustu rozpouštědel a chemikálií. Červi si měď vyrábí pomocí speciální tekutiny, která přitahuje měď usazenou v mořském dně. Pomocí složitého procesu si pak mnohoštětinatec vytvoří dostatek mědi, aby jí vyztužil svůj smrtící chrup. Výsledný polymer má vlastnosti jako uměle vytvořený kov.

Když mnohoštětinatec kousne člověka, což se stává velmi zřídka, je to asi stejné jako včelí bodnutí. Je to nepříjemné, bolí to, ale neumřete na to. Jinak by ale tenhle červ, pokud by byl větší, představoval opravdovou hrozbu.

Zdroj: livescience.com

KAM DÁL: Jezero Natron dokáže proměnit zvíře v kámen.