Jezero Natron plné žíravé vody mění zvířata v kámen

Alkalická voda v jezeře Natron má totiž pH až 10,5 a je tedy tak žíravá, že může popálit kůži a oči zvířat, která na ni nejsou přizpůsobena. Zásaditost vody pochází z uhličitanu sodného a dalších minerálů, které do jezera proudí z okolních kopců. Nánosy uhličitanu sodného, který se kdysi používal při egyptské mumifikaci, působí také jako fantastický druh konzervačního prostředku pro ta zvířata, která mají tu smůlu, že zemřou ve vodách jezera Natron.

Koupání v jezeře je pěkně bolestivá věc

Co by se stalo, pokud byste skočili do jezera? V první řadě by vám bylo pořádně horko, voda v jezeře Natron někdy dosahuje až 60 °C. Pak jsou tu ostré hroudy soli, kvůli kterým kameraman Matt Aeberhard málem uvízl v žíravé vodě poté, co se jeho vznášedlo roztříštilo při natáčení pořadu BBC A Perfect Planet.

Extrémní slanost sodného jezera by vás sice neproměnila v kámen jako mrtvoly zvířat, ale pekelně by štípala, pokud byste měli na kůži nějaké rány nebo praskliny. Představte si, co by se stalo, kdybyste s odřeninou vstoupili do slaného moře. V Natronu by to bylo mnohem horší.

Pálila by vás i samotná sůl a čím déle byste se ve vodě zdrželi, tím by to bylo horší. Není vyloučeno, že byste skončili s korozivními popáleninami. Zkrátka pobyt v jezeře je i pro člověka velmi nebezpečný a nepříjemný. Do jezera se zřítila v roce 2007 helikoptéra se skupinou zahraničních fotografů. Přežili, ale podle jejich vzpomínek je ve vodě velmi silně pálily oči.

Nikdo přesně neví, jak umírají

Jezero navštívil také americký fotograf Nick Brandt, který objevil pozůstatky plameňáků a dalších živočichů pokrytých usazeninami uhličitanu sodného. Právě jeho fotografie mrtvých zvířat jezero Natro zpopularizovaly na západě.

"Nečekaně jsem našel tvory, nejrůznější ptáky a netopýry, vyplavené podél břehu jezera Natron. Nikdo přesně neví, jak umírají, ale voda má extrémně vysoký obsah sody a soli, tak vysoký, že by během několika vteřin odstranila inkoust z mých filmových políček Kodak. Soda a sůl způsobí, že se živočichové při vysychání dokonale zakonzervují a odvápní," popsal vzpomínky ve své knize věnované jezeru.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Zvířata trpí nejen v sirné vodě jezera Natron, ale dnes hlavně na Ukrajině.