Osudy zvířat na Ukrajině: Krutost ruských vojáků nezná mezí

Zvířata hrají roli hned v několika příbězích, které obletěly svět. Jedním z prvních civilistů, kteří při konfiktu padli, byla žena, která se na Ukrajině snažila zachránit psy z útulku.

Celá řada lidí opouštěla své domovy pouze s jedním batohem nebo igelitkou, ale s domácími mazlíčky. Nádražní stanice byly zaplněné zvířaty, které jejich majitelé zkrátka nemohli nechat napospas jistému osudu.

Kharkiv kangaroo man has gone back for the tapirs! https://t.co/p78XKugwDt

Jedna žena dokonce nesla svého obrovského německého ovčáka, který nemohl chodit, až na hranice. Ukrajinští vojáci ošetřovali zranění potulným psům a jeden muž riskoval svůj život pro záchranu klokanů a rodiny tapírů z tamní ZOO.

Kharkiv. Wounded dog after the Russian shelling in the arms of Ukrainian soldier.#StandWithUkraine

Source: Укрінформ pic.twitter.com/sOn2unFF4V