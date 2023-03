Tragický osud Fanny Mills s půlmetrovými chodidly: Měla peníze, ale skončila špatně a brzy

Fanny Mills se narodila ve druhé polovině devatenáctého století v Anglii, ale jako velmi mladá emigrovala do Ohia. V tom by nebylo nic zarážejícího, k takové cestě se odhodlalo mnoho Angličanů. Jehomže Fanny nic jiného nezbývalo. Život v její rodné zemi, svázané pevnými pravidly, jí nedával velkou naději na šťastný nebo – alespoň v rámci možností – normální život. Proč?

Tragické postižení mladé dívky

Fanny Mills se narodila se vzácnou genetickou poruchou, takzvanou Milroyovou chorobou, jejíž vinou dívce natekly nohy do doslova obřích rozměrů. Brzy měla bezmála půl metru dlouhá a dvacet centimetrů široká chodidla. Co se tehdy dalo dělat? Stejně jako mnozí další tělesně postižení lidé zamířila v určitém věku k cirkusu – jako jedna z tehdy tak oblíbených lidských zrůd. Jestliže se někdo domnívá, že se dnešní generace vyžívá v pohledu na bizarnosti lidského těla a v minulosti měli lidé k takovým odlišnostem větší úctu, měl by být rychle vyveden z omylu.

Zahodit důstojnost a vydělat peníze

Kdyby Fanny Mills seděla za stolem, mohli by si její společníci myslet, že jde o docela normální ženu. Od pasu nahoru šlo o běžně stavěné tělo. Problém ale nastal, když někdo uviděl její obří nohy, které musely každého ohromit. A protože by pro ni bylo složité najít si běžné zaměstnání, začala těžit alespoň ze svého postižení, i když za cenu ztráty vlastní důstojnosti. Vystupovala v cirkuse, ukazovala svoje nohy při pouličních představeních nebo v muzeích, kam si ji pozvali.

A je třeba uznat, že to nebylo nevýhodné. Dokázala si takto v lepších dobách vydělat až sto padesát dolarů týdně. V přepočtu na dnešní americké výdělky by se její tehdejší příjem mohl pohybovat kolem šestnácti tisíc dolarů měsíčně, což je opravdu hodně nad průměrem. „Ohio Big Foot Girl“, v českém překladu „Velkonohá dívka z Ohia“, se proslavila a na její vystoupení stáli lidé dlouhé fronty.

Chtěl ji otec prodat?

Ke své slávě se Fanny dostala za pomoci kamarádky Mary Brownové. A nejen ke slávě, ale dokonce i k rodinnému životu, když se později provdala za jejího bratra. I přesto, že byla již vdaná, kolovaly tehdy v novinách i mezi lidmi zprávy o tom, že se její otec rozhodl vyplatit tisíce dolarů tomu, kdo si jeho dceru vezme za ženu. Jak je vidět, už v devatenáctém století byli lidé schopni udělat pro reklamu téměř cokoliv.

Zajištěná, ale nemocná

I když se Fanny Mills – paradoxně díky svému postižení – neměla vůbec špatně, své slávy a vydělaných peněz si bohužel dlouho neužila. Vystupovala jen dva roky, než otěhotněla. Později bohužel porodila mrtvé dítě. Kromě tohoto neštěstí se také začal rychle zhoršovat její zdravotní stav a ona se musela stáhnout do soukromí a klidu své rodiny. Jen o pět let později, v pouhých devětatřiceti letech, potom v Ohiu také zemřela.

Konec ponižování

Spolu s Fanny Mills začala pomalu odcházet také sláva podobných cirkusů a takzvaných desetníkových muzeí, kde byli lidé s tělesným postižením ukazováni jako rarity pro pobavení publika. Lidé si konečně začali uvědomovat, že tyto „lidské zrůdy“ jsou ve své podstatě nešťasnými bytostmi a začali se na ně dívat s větším pochopením. Mimoto se také začaly rozvíjet další možnosti zábavy a lidé již nebyli odkázáni jen na podobné atrakce. Naštěstí.

Zdroj: allthatsinteresting, dailystar, sideshow

