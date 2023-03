Dvacet milionů Sluncí v pohybu: Obří černá díra se bezhlavě řítí vesmírem

Černá díra je podle odborníků objekt natolik hustý, že svojí gravitační silou přitahuje a nepustí nic, co se dostane do její blízkosti. Neuniknou planety, ale ani světlo. Teoreticky o tomto jevu hovořil už Albert Einstein, ale skutečný důkaz o pravdivosti jeho výpočtů přišel až šestapadesát let poté, v roce 1971. I když dnes mají vědci o existenci a principu fungování černých děr mnohem více vědomostí, stále si tyto objekty zachovávají svoje tajemné fluidum. O to zajímavější je nyní pozorování superhmotného objektu, který se řítí se vesmírem.

Dvacet milionů Sluncí

Černá díra o hmotnosti srovnatelné s dvaceti miliony našich Sluncí byla podle informací astronomů vyvržena ze své vlastní galaxie, v níž se zrodila. Její cesta mezihvězdným prostorem se nyní zdá být celkem nekontrolovaná. Jako všechno ve vesmíru má ale jistě i tento objekt svůj úkol. K objevu došlo, jak už to často bývá, pouhou náhodou a díky možnostem, které vědcům poskytuje Hubbleův teleskop. Při pozorování jedné ze vzdálených trpasličích galaxií RCP 28 se v jeho zorném poli objevil celých dvě stě tisíc světelných let dlouhý pruh světla, který je široký jako dvě Mléčné dráhy a pravděpodobně následuje zmiňovanou černou díru na jejím zběsilém úprku vesmírem.

Ohon „vyrábí“ nové hvězdy

Nejde jen o to, že nově objevená černá díra je z našeho pohledu ohromná a její hmotnost nepředstavitelná. Jde rovněž o objekt, který se nekonečným prostorem pohybuje rychlostí 5,6 milionů kilometrů v jedné pozemské hodině (pro porovnání: rychlost zvuku dosahuje 1 235 km za hodinu). Za sebou nechává zmiňovaný světelný ohon tvořený plyny stlačenými do takové hustoty, že umožňují vznik nových hvězd. Navíc tento světelný pruh vychází z místa, kde bývala černá díra původně usazena, směřuje tedy do středu její domovské galaxie.

Může za to vesmírný vetřelec?

Jak se ale mohlo stát, že tato supermasivní černá díra byla vyhnána ze své vlastní galaxie? Vědci k tomu mají svoje vysvětlení, k němuž se přiklánějí. Jde o původní, poměrně smírné „soužití“ dvou černých děr o přibližně stejných vlastnostech, jejichž působení bylo víceméně v rovnováze. Pokud by se k takovému systému přiblížil třetí podobný objekt, tato dřívější rovnováha by se mohla narušit a nová černá díra by jednu ze stávajících ovlivnila natolik, až by opustila svoje dosavadní místo. Na přesné závěry je ale nyní ještě brzy. Astronomové nyní budou nedávno objevený jev zkoumat a na konkrétní výsledky si budeme muset ještě počkat. Zemi ale podle všeho od této neobyčejně velké černé díry (alespoň prozatím) zkáza nehrozí.

